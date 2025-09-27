El presidente Yamandú Orsi regresó al país este sábado después de participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas y se refirió a los homicidios que se registraron en los últimos días. "Nos está costando, y hay que doblar los esfuerzos y trabajar más”, señaló.
Yamandú Orsi sobre los homicidios: "Nos está costando, hay que doblar los esfuerzos y trabajar más"
Yamandú Orsi expresó su preocupación por el avance de los homicidios y consideró que “hay una sociedad que está fracturada en algunos sitios”.