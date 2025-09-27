Yamandú Orsi sobre los homicidios: "Nos está costando, hay que doblar los esfuerzos y trabajar más"

Se refirió al crecimiento del crimen organizado y dijo que a causa de ellos “hay una sociedad que está fracturada en algunos sitios” lo que deriva en un crecimiento de la violencia.

El mandatario descendió del avión en la Base N° 1 de la Fuerza Aérea y dijo que si bien la actividad central durante su presencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue el discurso que le correspondiño dar en representación de Uruguay, hubo importantes encuentros con presidentes de otros países, cancilleres y empresarios.

Orsi explicó a los medios que "una de las cosas que despierta mas interés de Uruguay en el mundo es la estabilidad que existe "a pesar de que cambien los gobiernos".

El presidente viajó junto con los ministros de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; Ambiente, Edgardo Ortuño, Salud Pública, Cristina Lustemberg y el director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Martín Clavijo.