Peñarol visita a Cerro buscando un triunfo que lo deje a un paso de ganar el Clausura

En la Anual, en tanto, los aurinegros están a cuatro de los albos, por lo que una victoria resulta fundamental para quedar a uno y poner presión a su rival de todas las horas en la visita al Prado.

En medio de este panorama, Diego Aguirre intenta conformar un once inicial que en la ocasión no tendrá a disposición a Nahuel Herrera, suspendido por acumulación de amarillas.

Esto en principio hará que Emanuel Gularte se meta en la zaga para conformar la zaga con Javier Méndez, una dupla que jugó muy poco junta.

Además, retornará Leonardo Fernández al equipo, tras cumplir la fecha de sanción por acumular amonestaciones, uno de los principales referentes ofensivos del equipo.

Una de las sorpresas que entrenó Aguirre fue el retorno de Pedro Milans al lateral y el retorno de Trindade a zona de volantes junto a Ignacio Sosa y Eric Remedi, sacando a Diego García del once.

Igualmente, el once que en principio saldría a la cancha sería con: Brayan Cortés; Jesús Trindade, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi; Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera y Matías Arezo.

Cerro busca un lugar en la Sudamericana

Cerro logró el fin de semana pasado su permanencia en la Primera División por lo cual ahora tiene otros objetivos. El equipo que orienta Tabaré Silva irá como local por un triunfo que le permita ilusionarse con la chance de llegar a la Copa Sudamericana.

Están décimos en la Anual con 41 unidades, mientras que noveno está Cerro Largo con 42 y octavo Montevideo City Torque con 43.

El partido será arbitrado por Javier Burgos, acompañado desde las bandas por Martín Soppi y Javier Irazoqui. El cuarto árbitro será Andrés Martínez y en el VAR estarán Leodan González y Mathías Muniz.