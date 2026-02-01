Perchman calienta el clásico: "Pensé que Peñarol estaría mucho mejor armado después de perder el campeonato"

El vicepresiente de Nacional, Flavio Perchman, calentó el clásico.“Pensé que Peñarol, estando en febrero y habiendo perdido el último campeonato con nosotros, iba a estar mucho mejor armado para hoy”, señaló entrevistado por Punto Penal.
“Si hoy no ganamos nos da un bañito de humildad, a Peñarol en cambio la derrota le mueve la estantería”, agregó tirando toda la presión contra el cásico rival.
Flavio Perchman señaló que “el once titular de hoy es un premio y reconocimiento al equipo que ganó el clásico más importante del siglo” y adelantó que Cándido firmará por dos años: "Cándido está cerrado y será jugador de Nacional está prácticamente sellada la venta de Ebere", anunció.
“Cándido viene al club. Calculo que terminará de arreglar papeles con Cruz Azul y estaría viajando a mitad de semana [para Uruguay]. Ya quedó todo arreglado ayer lo que faltaba. Va a firmar por dos años. Rescinde y viene libre”, agregó.