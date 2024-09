Polenta consideró la muerte de Izquierdo como lo mas doloroso de su carrera

La actitud del grupo

"En lo personal lo hago de corazón. No quería que se supiera mucho lo que yo estaba haciendo, pero bueno, como Sandra lo remarcó, está bien que me lo pregunten, pero lo hago de corazón, tanto yo como mi familia. Mi señora me ha dado una mano tremenda también. Tratamos de estar cerca, no solo yo, sino todos los compañeros. El grupo actuó de una manera espectacular en ese sentido, las mujeres de los compañeros, y los compañeros mismos, tratando de estar, tratando de colaborar. Obviamente son momentos duros. Si es duro para nosotros, imagínense para la familia. Como grupo nos volvimos familia para poder estar cerca de la familia de Juan"

"Sin duda como capitán es lo más doloroso que me tocó vivir. He tenido circunstancias a lo largo de mi carrera, pero pensé que nunca iba a vivir un momento así. Sí problemitas, pero comparado con esto, son problemitas. Nunca me imaginé una situación así. Lo más difícil que he afrontado en mi vida, más allá de pérdida de algún familiar o ser querido, pero adentro del fútbol, es una cosa que nunca había afrontado. En lo emocional, obviamente para nosotros va a ser difícil. A Juan no lo vamos a olvidar, ni hoy ni mañana ni en toda nuestra vida. Nos chocó a todos. Pero es fútbol, tenemos que seguir adelante, si Juan nos dejó una enseñanza fue disfrutar la vida, disfrutar de lo que hacemos. Lo vamos a recordar siempre, pero también aprovechar cada momento en el que estamos acá".

La solidaridad del mundo del fútbol

"Recibimos el apoyo de mucha gente, de hinchas de todos los equipos del fútbol uruguayo, del fútbol en sí. Hay que agradecer por todo, agradecer a la gente de San Pablo también. No me quiero olvidar de nadie, pero lo remarco, se han portado de 10, hasta el día de hoy estamos en contacto. Con Rafinha es una particularidad porque jugué con él y siempre estuvimos en contacto, hace 15 años que lo conozco. Agradecido por todo el apoyo de todo el fútbol en general, de los clubes locales, de los clubes internacionales, sentimos un apoyo bárbaro", señaló.

Alegría en la tristeza

"Eso también nos dejó Juan, una enseñanza, un mensaje de unión, eso es lo que vi. Dentro de tanta tristeza, eso te da un poco de alegría, de que lo humano no se perdió, la gente reflexionó de una manera increíble. Muy agradecido con todo el mundo, en especial con nuestra gente, con el fútbol uruguayo, jugadores, dirigentes, cuerpos técnicos, la Mutual que también se ha portado muy bien, Juan Pablo Romero también, darle las gracias por el respeto hacia una familia destrozada y hacia un plantel destrozado. Estoy sin palabras y agradecido", concluyó.