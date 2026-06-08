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Preocupación en Dinamarca: Eriksen volvió a desvancerse, fue internado y ya se recupera

Es la segunda vez que el futbolista se desvanece durante un partido, esta situación le había sucedido en 2021 durante un partido de Dinamarca y Finlandia.

Eriksen se volvió a desvanecer durante un partido.

Eriksen se volvió a desvanecer durante un partido.
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Momentos de tensión e incertidumbre se vivieron en el partido amistoso que disputaron Dinamarca y Ucrania, que tuvo lugar en la ciudad danesa de Odense. Cuando transcurrían los 65 minutos del encuentro, Christian Eriksen se desplomó en pleno encuentro lo que llevó a suspender el mismo.

El futbolista de 34 años se desmayó en pleno terreno de juego, lo que llevó a una inmediata intervención por parte de los médicos quienes con ayuda de los futbolistas, retiraron al jugador hacia la ambulancia que lo trasladó al hospital en dónde estuvo en observación.

Luego de pasar internado durante la noche, Eriksen fue dado de alta y ya se encuentra con su familia. El propio futbolista transmitió tranquilidad a través de un comunicado en sus redes sociales.

"Quiero informar a todos que estoy bien y que estoy en casa con mi familia. Quiero tranquilizar a todos de que está fue una situación diferente a lo que ocurrió en 2021. Me siento bien y mi recuperación ha comenzado. Estoy muy agradecido con los médicos que han cuidado de mí y mi corazón a lo largo de los años".

"Gracias a su experiencia, mi ICD hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: protegerme cuando lo necesité. Por ahora, mi enfoque está en recuperarme, pasar tiempo con mi familia, ir de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos”, escribió.

Dinamarca - Ucrania

El antecedente de Eriksen en 2021

El futbolista danés, que hoy milita en el Wolfsburgo de Alemania, ya sufrió una situación similar cuando en el debut de Dinamarca ante Finlandia por la Eurocopa 2021, se desplomó en el terreno de juego, lo que obligó a una intervención médica.

Luego de horas en el hospital, se confirmó que Eriksen había sufrido un paro cardio respiratorio, y días más tarde se lo operó para colocarle un desfibrilador automático implantable.

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