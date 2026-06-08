Momentos de tensión e incertidumbre se vivieron en el partido amistoso que disputaron Dinamarca y Ucrania, que tuvo lugar en la ciudad danesa de Odense. Cuando transcurrían los 65 minutos del encuentro, Christian Eriksen se desplomó en pleno encuentro lo que llevó a suspender el mismo.
evaluciona favorablemente
Preocupación en Dinamarca: Eriksen volvió a desvancerse, fue internado y ya se recupera
Es la segunda vez que el futbolista se desvanece durante un partido, esta situación le había sucedido en 2021 durante un partido de Dinamarca y Finlandia.