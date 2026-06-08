Preocupación en Dinamarca: Eriksen volvió a desvancerse, fue internado y ya se recupera

"Quiero informar a todos que estoy bien y que estoy en casa con mi familia. Quiero tranquilizar a todos de que está fue una situación diferente a lo que ocurrió en 2021. Me siento bien y mi recuperación ha comenzado. Estoy muy agradecido con los médicos que han cuidado de mí y mi corazón a lo largo de los años".

"Gracias a su experiencia, mi ICD hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer: protegerme cuando lo necesité. Por ahora, mi enfoque está en recuperarme, pasar tiempo con mi familia, ir de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos”, escribió.

Dinamarca - Ucrania

El antecedente de Eriksen en 2021

El futbolista danés, que hoy milita en el Wolfsburgo de Alemania, ya sufrió una situación similar cuando en el debut de Dinamarca ante Finlandia por la Eurocopa 2021, se desplomó en el terreno de juego, lo que obligó a una intervención médica.

Luego de horas en el hospital, se confirmó que Eriksen había sufrido un paro cardio respiratorio, y días más tarde se lo operó para colocarle un desfibrilador automático implantable.