La selección uruguaya de fútbol cerró su presentación en la fecha internacional con una victoria ante Corea del Sur en un encuentro marcado por la destacada actuación y posterior lesión de Giorgian de Arrascaeta. El mediocampista debió abandonar el campo de juego a los 77 minutos del encuentro tras sufrir un resbalón y caer con todo su peso sobre el brazo izquierdo, solicitando asistencia médica de forma inmediata.
Pinta feo
Preocupación en Uruguay y Brasil tras la lesión de Giorgian de Arrascaeta ante Corea del Sur
El volante de Uruguay anotó un gol y brindó una asistencia antes de retirarse lesionado a los 77 minutos por una fuerte caída sobre su brazo izquierdo.