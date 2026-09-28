Preocupación en Uruguay y Brasil tras la lesión de Giorgian de Arrascaeta ante Corea del Sur

Tras la finalización del cotejo, el jugador se trasladó junto al cuerpo médico de la Celeste para realizarse una radiografía con el fin de determinar el alcance exacto del traumatismo, según informó ESPN Brasil. Al respecto, el defensor Mathías Olivera declaró a AUF TV: «No tenemos mucha idea, pero en la cancha se le inflamó enseguida. Ojalá que no sea nada, pero pintaba fea la verdad. Fue en la muñeca».