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Deportes Giorgian De Arrascaeta | lesión |

Pinta feo

Preocupación en Uruguay y Brasil tras la lesión de Giorgian de Arrascaeta ante Corea del Sur

El volante de Uruguay anotó un gol y brindó una asistencia antes de retirarse lesionado a los 77 minutos por una fuerte caída sobre su brazo izquierdo.

Giorgian de Arrascaeta se lesionó en el partido de Uruguay ante Corea del Sur

Giorgian de Arrascaeta se lesionó en el partido de Uruguay ante Corea del Sur

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Por Redacción de Caras y Caretas

La selección uruguaya de fútbol cerró su presentación en la fecha internacional con una victoria ante Corea del Sur en un encuentro marcado por la destacada actuación y posterior lesión de Giorgian de Arrascaeta. El mediocampista debió abandonar el campo de juego a los 77 minutos del encuentro tras sufrir un resbalón y caer con todo su peso sobre el brazo izquierdo, solicitando asistencia médica de forma inmediata.

Tras la finalización del cotejo, el jugador se trasladó junto al cuerpo médico de la Celeste para realizarse una radiografía con el fin de determinar el alcance exacto del traumatismo, según informó ESPN Brasil. Al respecto, el defensor Mathías Olivera declaró a AUF TV: «No tenemos mucha idea, pero en la cancha se le inflamó enseguida. Ojalá que no sea nada, pero pintaba fea la verdad. Fue en la muñeca».

Protagonista absoluto del ataque celeste

Previo a su salida, De Arrascaeta —quien integró la alineación titular dispuesta por Diego Forlán tras haber estado ausente en el choque previo ante Japón— se consolidó como la figura del equipo al participar directamente en las dos conquistas uruguayas:

  • Asistencia a los 13': Habilitó entre varios rivales a Darwin Núñez, quien definió dentro del área para cortar una sequía goleadora con la selección que se arrastraba desde junio de 2024.

  • Gol a los 26': Recibió una asistencia de Maxi Araujo y sacó un remate ajustado desde fuera del área para marcar el segundo tanto uruguayo.

El desempeño del volante resultó determinante para que el conjunto nacional lograra un rendimiento sólido y se reencontrara con la victoria luego de la caída 3-1 sufrida ante la selección japonesa en el inicio del ciclo de Forlán al frente del seleccionado.

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