Deportes derechos |

AUF aprobó pliego de condiciones para licitación de derechos de televisión

El Consejo de Fútbol Profesional logró la aprobación de los pliegos tras una intensa discusión en la sede de la AUF.

Votación en la AUF.

 Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Por 33 votos afirmativos y 13 en contra el Consejo de Fútbol Profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aprobó el pliego de condiciones para la licitación de los derechos de televisación. A partir de ahora las empresas interesadas presentarán sus ofertas, las cuales pueden ser igualadas por Tenfield, que tiene contrato vigente hasta diciembre.

La AUF estableció un piso de U$S 46 millones por año por Primera, Segunda, Copa Uruguay, Primera Amateur, juveniles A y B, fútbol femenino, fútbol playa, fútbol sala y en OFI la copa nacional de clubes y selecciones. Se dividió la licitación en seis lotes que se licitarán en forma separa: televisación abierta y cables locales, streaming, derechos internacionales, esponsorización, merchandising y data feeds.

Como se votó en la AUF

Los votos se dividieron de la siguiente manera:

A FAVOR (33):

-Primera División: Boston River, Cerro, Danubio, Defensor Sporting, Juventud de Las Piedras, Nacional, Montevideo City Torque, Racing, Plaza Colonia, Wanderers.

- Segunda División: Albion, Artigas, Atenas, Central Español, Cerrito, Colón, Deportivo Maldonado, Fénix, La Luz, Oriental, Rampla Juniors, Rentistas, Tacuarembó.

EN CONTRA (13):

- Primera División: Cerro Largo, Liverpool, Miramar Misiones, Peñarol, Progreso, River Plate.

- Segunda División: Uruguay Montevideo

Una vez cerrado el nuevo contrato este comenzaría a regir el 1º de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2029, periodo en el que la AUF estima recaudar U$S 184 millones.

Temas

