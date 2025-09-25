AUF aprobó pliego de condiciones para licitación de derechos de televisión

Por 33 votos afirmativos y 13 en contra el Consejo de Fútbol Profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aprobó el pliego de condiciones para la licitación de los derechos de televisación. A partir de ahora las empresas interesadas presentarán sus ofertas, las cuales pueden ser igualadas por Tenfield, que tiene contrato vigente hasta diciembre.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La AUF estableció un piso de U$S 46 millones por año por Primera, Segunda, Copa Uruguay, Primera Amateur, juveniles A y B, fútbol femenino, fútbol playa, fútbol sala y en OFI la copa nacional de clubes y selecciones. Se dividió la licitación en seis lotes que se licitarán en forma separa: televisación abierta y cables locales, streaming, derechos internacionales, esponsorización, merchandising y data feeds.
Como se votó en la AUF
Los votos se dividieron de la siguiente manera:
A FAVOR (33):
-Primera División: Boston River, Cerro, Danubio, Defensor Sporting, Juventud de Las Piedras, Nacional, Montevideo City Torque, Racing, Plaza Colonia, Wanderers.
- Segunda División: Albion, Artigas, Atenas, Central Español, Cerrito, Colón, Deportivo Maldonado, Fénix, La Luz, Oriental, Rampla Juniors, Rentistas, Tacuarembó.
EN CONTRA (13):
- Primera División: Cerro Largo, Liverpool, Miramar Misiones, Peñarol, Progreso, River Plate.
- Segunda División: Uruguay Montevideo
Una vez cerrado el nuevo contrato este comenzaría a regir el 1º de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2029, periodo en el que la AUF estima recaudar U$S 184 millones.