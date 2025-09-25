AUF aprobó pliego de condiciones para licitación de derechos de televisión

Por 33 votos afirmativos y 13 en contra el Consejo de Fútbol Profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aprobó el pliego de condiciones para la licitación de los derechos de televisación. A partir de ahora las empresas interesadas presentarán sus ofertas, las cuales pueden ser igualadas por Tenfield, que tiene contrato vigente hasta diciembre.