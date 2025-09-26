Peñarol: Umpiérrez pelea un lugar en el once inicial para enfrentar a Cerro Largo

El entrenador también habló del cambio del partido con Cerro Largo al Estadio Centenario: “Sería bueno que fuera igual para todos. Si está, bienvenida sea, y si no, estaría bueno que nadie tenga una ventaja de cambiar la localía. Nos vamos a sentir más cómodos en el Centenario”, sentenció Aguirre.

Umpiérrez gana terreno

Para enfrentar al conjunto Arachán, Aguirre define por estas horas once inicial. El entrenador debe de definir si juega con un 4-3-1-2 o vuelve al tradicional 4-2-3-1. El tema pasa por jugar con tres volantes y dos centrodelanteros como lo viene haciendo en los últimos partidos del Clausura o pasa a jugar con extremos.

Aguirre reconoció en las últimas horas que el maragato Leandro Umpiérrez viene ascendiendo en su rendimiento. "Está creciendo, esta pidiendo pista. Le he dado varios partidos, repasábamos el otro día y es un juvenil que participó en 31 partidos de Peñarol, eso habla de la consideración que le tenemos. Es un jugador que ha crecido y podemos contar tranquilamente con él", dio en La mañana del fútbol en El Espectador.

Esto le abre una chance para el partido ante Cerro Largo. Además el jugador viene de marcar un gol en el triunfo de Peñarol ante Tacuarembó por 2 a 1.

Habrá que esperar, pero Aguirre este viernes definirá los once para jugar ante los dirigidos por Danielo Núñez.

El último antecedente

La última vez que se enfrentaron Cerro Largo y Peñarol fue el 1° de junio en el Estadio Ubilla de Melo, por la segunda fecha del Torneo Intermedio 2025. Ese encuentro terminó en empate 1 a 1, con goles de Diego García (26’) y Facundo Bonifazi (29’).