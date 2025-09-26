El entrenador de Nacional Pablo Peirano no tendría dudas para el partido del próximo domingo ante Juventud de Las Piedras en el Estadio Centenario. Es el momento de que el golpe la mesa diga : "Acá estoy yo". Nacional viene de ganar un partido muy importante la fecha pasada, ante un rival muy duro, de atrás y con amplia supremacía.
Clausura
Nacional no cambia y mantendría los tres volantes para enfrentar a Juventud
Conforme con lo realizado el fin de semana pasado, Peirano repetiría lo mismos once que le ganaron a Liverpool.