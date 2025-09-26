Nacional no cambia y mantendría los tres volantes para enfrentar a Juventud

Se lo ha criticado mucho y lo hemos criticado mucho, por sus planteamientos, por sus tácticas y hasta por los cambios. Sin embargo, el fin de semana pasado hizo callar a varios. Y uno escribiendo, trata de ponerse en la cabeza del técnico: "Si me fue bien, y el equipo respondió, ¿porqué cambiar? Y esta en lo correcto. Quizás algunos lo pueden llegar a criticar por los tres volantes, pero lo concreto es que el sistema le dio buenos dividendos. Ganó en solvencia defensiva y le permitió a Luciano Boggio más suelto generar fútbol y llegar con frecuencia al arco rival.