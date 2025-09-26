Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Nacional | Peirano | Juventud de Las Piedras

Clausura

Nacional no cambia y mantendría los tres volantes para enfrentar a Juventud

Conforme con lo realizado el fin de semana pasado, Peirano repetiría lo mismos once que le ganaron a Liverpool.

Lucas Rodríguez continuará como titular en Nacional.

Lucas Rodríguez continuará como titular en Nacional.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Gastón García

El entrenador de Nacional Pablo Peirano no tendría dudas para el partido del próximo domingo ante Juventud de Las Piedras en el Estadio Centenario. Es el momento de que el golpe la mesa diga : "Acá estoy yo". Nacional viene de ganar un partido muy importante la fecha pasada, ante un rival muy duro, de atrás y con amplia supremacía.

Se lo ha criticado mucho y lo hemos criticado mucho, por sus planteamientos, por sus tácticas y hasta por los cambios. Sin embargo, el fin de semana pasado hizo callar a varios. Y uno escribiendo, trata de ponerse en la cabeza del técnico: "Si me fue bien, y el equipo respondió, ¿porqué cambiar? Y esta en lo correcto. Quizás algunos lo pueden llegar a criticar por los tres volantes, pero lo concreto es que el sistema le dio buenos dividendos. Ganó en solvencia defensiva y le permitió a Luciano Boggio más suelto generar fútbol y llegar con frecuencia al arco rival.

Por estos motivos, Peirano repetiría ante Juventud los mismos once que le ganaron a Liverpool, con Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Lucas Rodríguez, Christian Oliva, Luciano Boggio; Nicolás López, Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez.

Precios accesibles

Para el partido del domingo Juventud de Las Piedras y Nacional acordaron jugar en el Centenario y se colocaron precios accesibles y descuentos para socios y butaquistas:

Tribuna Colombes: butaquistas $ 300, socios, $ 350, generales $ 450.

Tribuna Olímpica: butaquistas $ 400, socios $ 550, generales $750.

Tribuna América. butaquistas $ 500, socios $ 750, generales $ 900.

Los árbitros

Luego del mal arbitraje de Esteban Ostojich el fin de semana pasado y de los malos arbitrajes en general de la fecha pasada, no hubo ningún árbitro sancionado y todas están disponibles en la fecha 9.

El partido entre Juventud de Las Piedras y Nacional será arbitrado por Hernán Heras, secundado por Héctor Bergalo y Sebastián Schroeder. El VAR estará a cargo de Daniel Rodríguez.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar