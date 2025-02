Presidente de River Plate contó por qué no dejó entrar a la barra de Peñarol

"Como vi que la mano venía pesada, le respondí que si ellos se responsabilizan en que si hay problemas adentro, River está exento de todo y la responsabilidad es del operativo y de la AUF, no tengo ningún inconveniente", relató Cibreiro. Ante la falta de respuesta no accedió al ingreso "para proteger a la institución en caso de que hubiese problemas".

"No tenía problema en que entrasen, el tema mío era mi institución. Si me dan las garantías está todo bien, si no me las dan, no entra nadie. Yo tengo que velar por lo que es River", subrayó el presidente darsenero.

Jorge Cibreiro contó que fue "muy temprano" al Saroldi para "estar presente en todos los aspectos que podían suceder" y destacó que ante la negativa del ingreso, el retiro de los hinchas carboneros "fue bastante tranquilo".