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Deportes Sinner | Zverev |

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Wimbledon: Sinner por defender su título, Zverev ante su primera final

Este fin de semana se conocerán a los campeones de la edición 2026 de Wimbledon. El sábado será la final femenina mientras el domingo la masculina.

Sinner va por defender el título de Wimbledon.

Sinner va por defender el título de Wimbledon.

 AELTC/Simon Bruty
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Los favoritos avanzaron y quedó definida la final de Wimbledon en el cuadro masculino, instancia en la que chocará Jannik Sinner ante Alexander Zverev. La final de este cuadro tendrá lugar este domingo en la cancha principal, dónde se cerrará el tercer Grand Slam de la temporada.

En el primer choque de la jornada, Alexander Zverev se impuso con claridad por 7-6, 6-2 y 6-4 a Arthur Fery, logrando de esta manera alcanzar su segunda final consecutiva de un Grand Slam y primera de su carrera en Wimbledon, por lo que este domingo buscará alzar su primer título en suelo londinesne.

El rival del alemán será el número uno del ranking ATP, Jannik Sinner. El italiano se impuso 6-4, 6-4 y 6-4 a Novak Djokovic y luego de un mal comienzo de año en dónde no alcanzó ninguna final de Grand Slam, definirá la edición 2026 de Wimbledon en dónde defiende el título obtenido el año pasado.

Será el cruce número 15 entre ambos tenistas, con un historial de 10 triunfos para el tenista italiano. Será su quinto enfrentamiento en un Grand Slam y el primero por Wimbledon.

Las finales de Wimbledon

De esta manera se jugarán las finales tanto del cuadro femenino como del cuadro masculino

Sábado 11 de julio

  • 12:00 - Karolina Muchova (CZE) vs Linda Noskova (CZE)

Domingo 12 de julio

  • A definir - Jannik Sinner (ITA) vs Alexander Zverev (ALE)

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