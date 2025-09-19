Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Primera Amateur |

momento de definición

Primera Amateur: Paysandú puede ser campeón y ascender al profesionalismo

El equipo sanducero está a un triunfo de quedarse con la tabla Anual de la Primera Amateur, lo que significaría su ascenso al profesionalismo.

Se juega la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Primera Amateur, etapa en la que Paysandú puede quedarse con la Tabla Anual y por lo tanto, hacerse con el ascenso a la Segunda División. Saldrá a buscar el título jugando como local el próximo domingo.

Su único rival en la tabla general es Bella Vista, que sabe que está obligado a ganar los dos encuentros y que los sanduceros dejen por el camino puntos en los dos partidos, por lo que las posibilidades son remotas.

En lo referente al Clausura, por la serie A, el gran atractivo está puesto en el partido entre Huracán y Villa Teresa, dos de los líderes que buscarán dar un paso a la final, esperando que pasa con el papal.

Por el otro lado, el único que puede arrebatarle la final a Paysandú es Terremoto que tiene fecha libre, por lo que los rojiblancos aguardan lo que sucederá en el litoral para saber con qué expectativa llegan a la última fecha.

SERIE A

Deportivo Italiano vs Villa Española

  • Domingo 21 de setiembre - 15:00
  • Parque Maracaná

Cooper vs Bella Vista

  • Domingo 21 de setiembre - 15:00
  • Estadio Obdulio Varela

Huracán vs Villa Teresa

  • Domingo 21 de setiembre - 15:00
  • Parque Palermo

SERIE B

Platense vs Durazno

  • Sábado 20 de setiembre - 10:30
  • Parque Huracán

Deutscher vs Huracán Buceo

  • Domingo 21 de setiembre - 10:00
  • Complejo Rentistas

Paysandú vs Frontera Rivera

  • Domingo 21 de setiembre - 15:00
  • Parque Artigas de Paysandú

Posiciones Clausura

SERIE A

  1. Villa Teresa - 9
  2. Huracán - 9
  3. Bella Vista - 9
  4. Cooper - 7
  5. Deportivo Italiano - 4
  6. Deportivo Colonia - 3
  7. Villa Española - 1

SERIE B

  1. Paysandú - 12
  2. Terremoto - 12
  3. Durazno - 6
  4. Frontera Rivera - 6
  5. Huracán Buceo - 4
  6. Deutscher - 3
  7. Platense - 1

Posiciones Primera Amateur

  1. Paysandú - 32
  2. Bella Vista - 27
  3. Terremoto - 26
  4. Huracán - 25
  5. Deportivo Italiano - 24
  6. Durazno - 24
  7. Villa Teresa - 23
  8. Frontera Rivera - 22
  9. Cooper - 19
  10. Deutscher - 18
  11. Deportivo Colonia - 18
  12. Villa Española - 18
  13. Huracán Buceo - 17
  14. Platense - 13

