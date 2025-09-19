Primera Amateur: Paysandú puede ser campeón y ascender al profesionalismo

Por el otro lado, el único que puede arrebatarle la final a Paysandú es Terremoto que tiene fecha libre, por lo que los rojiblancos aguardan lo que sucederá en el litoral para saber con qué expectativa llegan a la última fecha.
SERIE A
Deportivo Italiano vs Villa Española
- Domingo 21 de setiembre - 15:00
- Parque Maracaná
Cooper vs Bella Vista
- Domingo 21 de setiembre - 15:00
- Estadio Obdulio Varela
Huracán vs Villa Teresa
- Domingo 21 de setiembre - 15:00
- Parque Palermo
SERIE B
Platense vs Durazno
- Sábado 20 de setiembre - 10:30
- Parque Huracán
Deutscher vs Huracán Buceo
- Domingo 21 de setiembre - 10:00
- Complejo Rentistas
Paysandú vs Frontera Rivera
- Domingo 21 de setiembre - 15:00
- Parque Artigas de Paysandú
Posiciones Clausura
SERIE A
- Villa Teresa - 9
- Huracán - 9
- Bella Vista - 9
- Cooper - 7
- Deportivo Italiano - 4
- Deportivo Colonia - 3
- Villa Española - 1
SERIE B
- Paysandú - 12
- Terremoto - 12
- Durazno - 6
- Frontera Rivera - 6
- Huracán Buceo - 4
- Deutscher - 3
- Platense - 1
Posiciones Primera Amateur
- Paysandú - 32
- Bella Vista - 27
- Terremoto - 26
- Huracán - 25
- Deportivo Italiano - 24
- Durazno - 24
- Villa Teresa - 23
- Frontera Rivera - 22
- Cooper - 19
- Deutscher - 18
- Deportivo Colonia - 18
- Villa Española - 18
- Huracán Buceo - 17
- Platense - 13