Con el empate 1 a 1 entre La Luz y Rampla Juniors, este viernes dio inicio a la vigesimoprimera fecha de la fase regular de la Segunda División. Destaca el choque entre Tacuarembó y Central Español que puede acercar al norteño al segundo lugar o catapultar al palermitano hacia el ascenso directo.
ninguno conforme
Segunda División: La Luz y Rampla Juniors repartieron puntos vitales para el descenso
El gran atractivo se jugará el sábado cuando Central Español visite a Tacuarembó en el Goyenola buscando dar un paso vital para regresar a Primera.