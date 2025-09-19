Segunda División: La Luz y Rampla Juniors repartieron puntos vitales para el descenso

La fecha se abrió en la tarde de este viernes, con el empate entre La Luz y Rampla Juniors, encuentro que se disputó en el Parque Palermo y enfrentó a dos equipos muy necesitados pensando en el descenso. Lautaro Rinaldi puso en ventaja al picapiedra, pero en la segunda mitad, Joaquín Gottesman igualó para los merengues de Aires Puros.