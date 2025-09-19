Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Segunda División | Rampla Juniors | Tacuarembó

ninguno conforme

Segunda División: La Luz y Rampla Juniors repartieron puntos vitales para el descenso

El gran atractivo se jugará el sábado cuando Central Español visite a Tacuarembó en el Goyenola buscando dar un paso vital para regresar a Primera.

Comenzó una nueva fecha de la Segunda División.

Comenzó una nueva fecha de la Segunda División.

 Foto: @SegundaAUF
Con el empate 1 a 1 entre La Luz y Rampla Juniors, este viernes dio inicio a la vigesimoprimera fecha de la fase regular de la Segunda División. Destaca el choque entre Tacuarembó y Central Español que puede acercar al norteño al segundo lugar o catapultar al palermitano hacia el ascenso directo.

La fecha se abrió en la tarde de este viernes, con el empate entre La Luz y Rampla Juniors, encuentro que se disputó en el Parque Palermo y enfrentó a dos equipos muy necesitados pensando en el descenso. Lautaro Rinaldi puso en ventaja al picapiedra, pero en la segunda mitad, Joaquín Gottesman igualó para los merengues de Aires Puros.

Sábado 20 de setiembre

15:30 - Rentistas vs Atenas

  • Complejo Rentistas
  • Juan Cianni

19:00 - Tacuarembó vs Central Español

  • Estadio Goyenola
  • Eduardo Varela

20:00 - Oriental vs Artigas

  • Parque Palermo
  • Daniel Rodríguez - Diego Riveiro (VAR)

Domingo 21 de setiembre

11:30 - Deportivo Maldonado vs Uruguay Montevideo

  • Estadio Burgueño Miguel
  • Federico Modernell

16:00 - Colón vs Albion

  • Parque Palermo
  • Felipe Vikonis

Lunes 22 de setiembre

14:00 - Cerrito vs Fénix

  • Parque Palermo
  • Esteban Guerra - Federico Arman (VAR)

Tabla Anual de la Segunda División

  1. Albion - 56
  2. Central Español - 47
  3. Tacuarembó - 43
  4. Atenas - 42
  5. Colón - 41
  6. Rentistas - 40
  7. Oriental - 39
  8. Deportivo Maldonado - 38
  9. Fénix - 38
  10. Rampla Juniors - 24
  11. Artigas - 23
  12. La Luz - 21
  13. Cerrito - 21
  14. Uruguay Montevideo - 21

