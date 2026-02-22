Nacional venció a Progreso en Durazno y llega con confianza al clásico

Nacional preparó el clásico del próximo domingo con una victoria en la que no le sobró nada, pero que le da tranquilidad y confianza.
El único gol del encuentro lo convirtió el defensor colombiano Julián Millán, en el tiempo de descuento del primer tiempo (45’+3), tras una jugada que le permitió al conjunto tricolor abrir el marcador antes del descanso.
El equipo dirigido por Jadson Viera logró así un triunfo ajustado pero valioso en condición de visitante. A lo largo del segundo tiempo, Nacional controló el trámite y sostuvo la ventaja frente a un Progreso que intentó reaccionar pero no logró concretar sus oportunidades.
El partido tuvo momentos de tensión en el tramo final y varias incidencias disciplinarias. Entre ellas, la expulsión de Santiago Cardozo por doble amonestación, lo que dejó a Progreso con diez jugadores en los minutos decisivos.
Con esta victoria, Nacional alcanzó siete puntos en tres partidos y se mantiene en la parte alta de la tabla del Apertura, mientras que Progreso continúa sin sumar unidades en el inicio del campeonato.