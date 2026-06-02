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Deportes Mundial |

la cuarta del grupo

Arabia Saudita dio a conocer sus convocados para el Mundial

La selección árabe, dirigida por el griego Georgios Donis, debutará ante Uruguay el próximo 15 de junio en Miami.

Arabia Saudita dio a conocer sus convocados para el Mundial

Arabia Saudita dio a conocer sus convocados para el Mundial
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El entrenador griego, Georgios Donis, dio a conocer la lista de veintiséis futbolistas que defenderán a Arabia Saudita en el próximo Mundial. De esta manera, las cuatro selecciones que integran el grupo de Uruguay en el máximo torneo de países, ya hicieron públicas sus nominaciones.

Georgios Donis asumió la dirección técnica de la selección árabe a finales de abril de este año, luego de la sorpresiva salida de Hervé Renard quién fue el entrenador que los clasificó al Mundial.

Arabia Saudita debutará en 15 de junio ante Uruguay, su segundo encuentro será el 21 de junio ante España mientras que cerrará su participación el 26 de junio ante Cabo Verde.

Los convocados de Arabia Saudita

A continuación repasamos los convocador por Donis para el Mundial.

Goleros

  • Alkassar

  • Alowais

  • Alaqidi

Defensores

  • Abdulhamid

  • Thikri

  • Alamri

  • Altambakati

  • Lajami

  • Kadish

  • Alharbi

Mediocampistas

  • Majrashi

  • Abu Alshamat

  • Aljohani

  • Aldawsari

  • Kanno

  • Alkhaibari

  • Buwashl

  • Alhamddan

  • Alghannam

  • Alhajji

  • Aljuwayr

  • Mandash

  • Yahya

  • Aldawsari

Delanteros

  • Albrikan

  • Alshehri

Convocados Arabia Saudita

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