Arabia Saudita dio a conocer sus convocados para el Mundial

El entrenador griego, Georgios Donis, dio a conocer la lista de veintiséis futbolistas que defenderán a Arabia Saudita en el próximo Mundial. De esta manera, las cuatro selecciones que integran el grupo de Uruguay en el máximo torneo de países, ya hicieron públicas sus nominaciones.
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Georgios Donis asumió la dirección técnica de la selección árabe a finales de abril de este año, luego de la sorpresiva salida de Hervé Renard quién fue el entrenador que los clasificó al Mundial.
Arabia Saudita debutará en 15 de junio ante Uruguay, su segundo encuentro será el 21 de junio ante España mientras que cerrará su participación el 26 de junio ante Cabo Verde.
Los convocados de Arabia Saudita
A continuación repasamos los convocador por Donis para el Mundial.
Goleros
-
Alkassar
Alowais
Alaqidi
Defensores
-
Abdulhamid
Thikri
Alamri
Altambakati
Lajami
Kadish
Alharbi
Mediocampistas
-
Majrashi
Abu Alshamat
Aljohani
Aldawsari
Kanno
Alkhaibari
Buwashl
Alhamddan
Alghannam
Alhajji
Aljuwayr
Mandash
Yahya
Aldawsari
Delanteros
-
Albrikan
Alshehri