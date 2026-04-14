¿Qué dejó la decimoprimera fecha del Apertura?

Con la victoria de Liverpool ante Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo se cerró la decimoprimera fecha del Torneo Apertura, en la que Racing sacó cuatro puntos de ventaja en el liderazgo. Además, se entrevera la lucha por la permanencia.
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El equipo de Cristian Chambian derrotó en la hora a Wanderers y logró sacar cuatro puntos de ventaja sobre Deportivo Maldonado y Peñarol. El fernandino se impuso con categoría ante nacional, mientras que el carbonero cayó a manos de Liverpool
Además, Central Español en un polémico final, igualó con Danubio y quedó relegado en la tabla de posiciones. El gran triunfo de Albion lo hace escalar en la tabla, igualando la línea de Nacional, Liverpool y Defensor Sporting.
En la zona baja, la situación de Wanderers y Progreso preocupa, ambos perdieron y la permanencia parece cada vez más lejana. Cerro va a dar pelea, consiguió un empate agónico y se mantiene a tiro de Danubio, quien hoy sería el último en salvarse.
Lo que dejó la fecha once del Apertura
Resultados
- Cerro Largo 1-1 Cerro
- MC Torque 0-1 Albion
- Defensor Sporting 2-0 Boston River
- Deportivo Maldonado 4-2 Nacional
- Central Español 2-2 Danubio
- Juventud 1-0 Progreso
- Wanderers 1-2 Racing
- Peñarol 0-2 Liverpool
Posiciones
- Racing - 26
- Deportivo Maldonado - 22
- Peñarol - 22
- Central Español - 18
- Albion - 16
- Defensor Sporting - 16
- Liverpool - 16
- Nacional - 16
- MC Torque - 15
- Danubio - 14
- Cerro Largo - 14
- Wanderers - 14
- Boston River - 11
- Cerro - 9
- Juventud de Las Piedras - 7
- Progreso - 7