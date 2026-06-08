Empresarios transportistas pararon y se concentraron en unos 40 puntos del país

Policía Caminera y negociadores del Ministerio del Interior trabajaron en la zona para ordenar la circulación y mantener abierto el paso vehicular, al tiempo que mantuvo contactos con los manifestantes.

Concentraciones y demoras

Los organizadores destacaron que las concentraciones se replicaron en decenas de puntos del territorio nacional, incluyendo rutas estratégicas, localidades del interior y zonas logísticas de relevancia como el puerto capitalino.

Norberto Pereyra, uno de los voceros de los camioneros, dijo a Telenoche (Canal 4) que las movilizaciones tuvieron una importante convocatoria y cuestionó tanto la nueva herramienta digital como la política de precios de los combustibles.

Sostienen los manifestantes que la nueva exigencia representa una carga administrativa adicional para una actividad que ya enfrenta altos costos operativos. Pereyra aseguró que la información que se pretende incorporar mediante la guía ya forma parte de la documentación que acompaña cada traslado.

“Cada camión que circula tiene un remito, un destino, un chofer identificado, la documentación correspondiente y el detalle de la carga. Lo que se está haciendo es duplicar regulaciones y generar más costos a un país que ya no soporta más”, afirmó.

También contra los aumentos

El dirigente también vinculó el reclamo con el aumento de los combustibles, el tercero desde abril de este año, y sostuvo que el encarecimiento de los costos afecta tanto al transporte como a otros sectores productivos.

“Esto no es solamente un problema del transporte; es un problema de los uruguayos y de que no se pueden terminar las cosechas que tenemos gracias a que el país sigue aplicándole aumento a los combustibles. No da para más”, señaló.