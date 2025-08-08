¿Qué dijo Francella sobre el próximo rival de Peñarol en Libertadores y la "energía" de campeón?

El martes 12 de agosto, Peñarol se enfrentará a Racing Club en el Estadio Campeón del Siglo en Montevideo, en un partido que genera gran expectativa entre las hinchadas de ambos equipos.

No todo es Copa Libertadores

Peñarol tiene un encuentro fundamental en lo previo frente a Nacional, por la segunda fecha del Torneo Clausura. Los aurinegros serán locales pero no podrán tener publico en las tribunas debido a las sanciones impuestas por la AUF. Diego Aguirre definió como un partido clave el clásico pero además tiene la mirada puesta en el sueño copero de los carboneros.