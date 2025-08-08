¿Qué dijo Francella sobre el próximo rival de Peñarol en Libertadores y la "energía" de campeón?

A pocos días del crucial encuentro entre Racing Club y Peñarol por la Copa Libertadores, el reconocido actor y confeso fanático de La Academia, Guillermo Francella, compartió sus sensaciones sobre el presente del equipo.
En una reciente entrevista, Francella fue consultado sobre si Racing tiene la "obligación" de ser campeón de América. Con su característica sinceridad, el actor respondió:
"No obligado no, estoy esperanzado. Sí, estoy esperanzado por esta energía que hay en una vibra fuerte. Salga o no salga este, pero hay una vibra fuerte, yo los veo muy, muy metidos a todos los chicos y que aman al club. No hay mucha gente que termina amando al club" expresó en ESPN.
El martes 12 de agosto, Peñarol se enfrentará a Racing Club en el Estadio Campeón del Siglo en Montevideo, en un partido que genera gran expectativa entre las hinchadas de ambos equipos.
No todo es Copa Libertadores
Peñarol tiene un encuentro fundamental en lo previo frente a Nacional, por la segunda fecha del Torneo Clausura. Los aurinegros serán locales pero no podrán tener publico en las tribunas debido a las sanciones impuestas por la AUF. Diego Aguirre definió como un partido clave el clásico pero además tiene la mirada puesta en el sueño copero de los carboneros.