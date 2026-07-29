Copa AUF: se lanzó la edición 2026 con importantes cambios en el formato

Por otro lado, en OFI, se determinó en base a la actual Copa Nacional de Clubes. A los ocho equipos clasificados a los cuartos de final se le suman dos equipos que salieron de un playoffs entre los mejores cuatro perdedores en octavos de final.

El nuevo formato de la Copa AUF Uruguay

Para esta edición, el torneo tendrá dos fases previas y una eliminatoria para conocer al campeón. Tanto la primera como la segunda fase del torneo, se dividirán en equipos profesionales y equipos amateur.

Primera fase

Equipos profesionales

Los dieciséis de Primera División más los ocho de la Segunda División se colocarán en seis series de cuatro equipos cada una. Los primeros dos de cada grupo, más los cuatro mejores terceros clasificarán a la próxima instancia.

Equipos amateur

Los cuatro mejores del torneo inicial 2026 se enfrentarán en una llave eliminatoria a partido único ante los cuatro mejores ubicados en 2025 que no hayan logrado el ascenso. De esta manera, habrá cuatro clasificados a la siguiente fase.

Segunda fase

Equipos profesionales

Los dieciséis equipos clasificados en la fase previa, serán sorteados en ocho cruces de eliminación directa a partidos único, dónde los ganadores de cada uno jugarán la siguiente instancia.

Equipos amateur

A los cuatro clubes de la instancia anterior se le sumarán los diez clubes de OFI y los dos de la Divisional D, completando los dieciséis equipos. Estos serán distribuidos en ocho cruces de eliminación directa a partidos único, dónde los ganadores de cada uno jugarán la siguiente instancia.

Fase final

Los dieciséis equipos que lleguen a esta instancia, serán sorteados en un cuadro final que comenzará en octavos de final y definirá al campeón. Todos los cruces serán a partido único y tanto semifinales como final lo harán en canchas neutrales.