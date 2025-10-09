¿Qué es el clásico de "la fuga" y por qué Peñarol lo recuerda todos los años?

El marcador se abrió a los 38 minutos, cuando Alcides Edgardo Ghiggia convirtió el primer gol tras un toque magistral de Juan A. Schiaffino.

Casi al finalizar los primeros 45 minutos, el juez sancionó un penal a favor de Peñarol. Tras la protesta airada del jugador tricolor Tejera, que incluyó empujones al árbitro, este fue expulsado. El penal fue rematado por Oscar O. Míguez y, aunque el golero Aníbal Paz atajó en primera instancia, Ernesto Vidal aprovechó el rebote para convertir el segundo gol (2-0).

La jugada desató más controversia: los jugadores de Nacional protestaron por la supuesta invasión de Vidal. En la confusión, un jugador de Nacional arrojó barro al rostro del árbitro, y Walter Gómez lo pateó, siendo también expulsado. El juego se reanudó brevemente con Nacional con solo nueve jugadores en cancha.

El abandono de Nacional y la vuelta olímpica

Al término del primer tiempo, y ante el claro dominio aurinegro, la prensa y el público presagiaban una goleada. Durante el entretiempo, comenzó a circular el rumor de que Nacional no regresaría al campo.

Efectivamente, aunque los jueces y el equipo de Peñarol salieron a la cancha, el rival no se presentó. Tras agotar el tiempo de espera reglamentario y confirmar que Nacional se negaba a jugar el complemento, el árbitro hizo sonar el silbato en la mitad de la cancha, dando por terminado el encuentro.

Ante el delirio de sus hinchas, Peñarol comenzó el festejo. Encabezados por Juan Eduardo Hohberg, que portaba la pelota debajo del brazo, el equipo dio la vuelta olímpica, ya que con este resultado se coronaba campeón de la Copa de Honor.

La versión de Nacional: protesta por arbitraje

El Club Nacional de Football, por su parte, defendió su decisión de no presentarse a jugar el segundo tiempo. En la pagina web pasión tricolor señala:

"El clásico disputado entre Nacional y Peñarol, el 9 de octubre de 1949, por la primera rueda del Campeonato Uruguayo, pasó tristemente a la historia como uno de los más bochornosos a nivel referil, con un arbitraje totalmente bochornoso del árbitro Horacio Bochetti que desvirtuó el partido y provocó que en forma de protesta, el Decano no se presentara a jugar el segundo tiempo..."