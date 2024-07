¿Qué lectura hizo Bielsa tras la derrota de Uruguay ante Colombia?

Bielsa reconoció que su equipo, a pesar de tener mejores individualidades, no pudo aprovechar sus oportunidades, especialmente en el primer tiempo. “En los momentos en que pudimos desnivelar no lo conseguimos, principalmente en el primer tiempo; después los detalles en estos partidos cuentan”. Y añadió: “Creo que allí, si bien no lo dominamos, fue un partido parejo y deberíamos haber obtenido una diferencia, mínima, pero al menos eso”