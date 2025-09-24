Racing vuelve a las semifinales de la Libertadores luego de 28 años

Los de Guillermo Barros Schelotto se fueron arriba en busca del gol que le permitiera llevar el partido a los penales, pero a los 82 minutos, Santiago Solari conectó de cabeza un centro proveniente desde la izquierda para marcar la apertura del marcador a favor de Racing y sentenciar la serie.

Adrián Balboa y Gastón Martirena fueron suplentes en Racing e ingresaron a falta de cinco minutos mientras que Martín Barrios no vio minutos. En Vélez Sarsfield, Michel Santos fue titular pero salió en el entretiempo.

Racing logró acceder a las semifinales de la Copa Libertadores, instancia que no jugaba desde la edición de 1997 cuando cayó a manos de Sporting Cristal de Perú por 6 a 4. Ahora, los de Avellaneda esperan por el ganador del cruce entre Flamengo y Estudiantes de La Plata.

Se define el segundo semifinalista de la Libertadores

Esta noche se disputa un gran partido entre Palmeiras y River Plate, que se jugará en el Allianz Parque. La serie tiene una ventaja a favor de los brasileros que vencieron 2 a 1 en el partido de ida.

La terna será uruguaya, encabezada por Andrés Matonte, que estará junto a Nicolás Taran, Andrés Nievas y Javier Feres. En el VAR estarán Christian Ferreyra y Richard Trinidad.