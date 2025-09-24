Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Vélez Sarsfield |

festeja avellaneda

Racing vuelve a las semifinales de la Libertadores luego de 28 años

Santiago Solari marcó el tanto que coloca a Racing en una nueva semifinal de la Libertadores, gracias a un global de 2 a 0 ante Vélez Sarsfield.

 Foto: Libertadores
Racing selló su pase a las semifinales de la Copa Libertadores al derrotar a Vélez Sarsfield por 1 a 0 en el partido de vuelta de los cuartos de final, que se disputó en el Cilindro de Avellaneda. De esta manera, los dirigidos por Gustavo Costas jugarán una semifinal de Libertadores luego de 28 años.

El partido resultó con la misma paridad que el que se mostró en el primer encuentro entre ambos equipos, por lo que se fueron al descanso sin diferencias en el marcador. En la segunda mitad el encuentro se hizo más dinámico y aparecieron las jugadas capitales.

La polémica de la noche llegó cuando un remate de Imanol Machuca para Vélez pareció cruzar la línea de gol, pero luego de la intervención del VAR (en el que estaba Andrés Cunha), se anuló el tanto debido a que la pelota no cruzó en su totalidad.

Los de Guillermo Barros Schelotto se fueron arriba en busca del gol que le permitiera llevar el partido a los penales, pero a los 82 minutos, Santiago Solari conectó de cabeza un centro proveniente desde la izquierda para marcar la apertura del marcador a favor de Racing y sentenciar la serie.

Adrián Balboa y Gastón Martirena fueron suplentes en Racing e ingresaron a falta de cinco minutos mientras que Martín Barrios no vio minutos. En Vélez Sarsfield, Michel Santos fue titular pero salió en el entretiempo.

Racing logró acceder a las semifinales de la Copa Libertadores, instancia que no jugaba desde la edición de 1997 cuando cayó a manos de Sporting Cristal de Perú por 6 a 4. Ahora, los de Avellaneda esperan por el ganador del cruce entre Flamengo y Estudiantes de La Plata.

Se define el segundo semifinalista de la Libertadores

Esta noche se disputa un gran partido entre Palmeiras y River Plate, que se jugará en el Allianz Parque. La serie tiene una ventaja a favor de los brasileros que vencieron 2 a 1 en el partido de ida.

La terna será uruguaya, encabezada por Andrés Matonte, que estará junto a Nicolás Taran, Andrés Nievas y Javier Feres. En el VAR estarán Christian Ferreyra y Richard Trinidad.

