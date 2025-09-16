Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Libertadores | Lanús | Fluminense

semana de copas

Vuelve a rodar: este martes comienzan los cuartos de Libertadores y Sudamericana

Vélez ante Racing por la Libertadores y Lanús frente a Fluminense por la Sudamericana, retomarán la actividad del fútbol continental.

Vélez ante Racing por la Libertadores.

Vélez ante Racing por la Libertadores.

 Foto: Vélez Sarsfield
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Luego de casi un mes de espera y ya sin uruguayos en competencia (luego de la derrota de Peñarol ante Racing), este martes estarán dando comienzo los cuartos de final tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

Por el máximo torneo del continente, Vélez Sarsfield será local en el Amalfitani ante Racing, encuentro que comenzará a las 19:00 horas. Wilton Sampaio de Brasil, fue designado como el árbitro para este choque.

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto vienen de eliminar a Fortaleza, al tiempo que el conjunto de Gustavo Costa dejó por el camino de manera agónica a Peñarol con un 3 a 2 en el global.

Los otros partidos

Miércoles 17 de setiembre

  • 21:30 - River Plate vs Palmeira (Estadio Monumental)

Jueves 18 de setiembre

  • 19:00 - Liga de Quito vs San Pablo (Estadio Rodrigo Paz Delgado)
  • 21:30 - Flamengo vs Estudiantes (Estadio Maracaná)

Sudamericana

Por la Copa Sudamericana, también habrá fútbol este martes, en el que Lanús estará recibiendo desde las 21:30 a Fluminense en el Estadio La Fortaleza. Para este encuentro habrá terna uruguaya que será encabezada por Gustavo Tejera acompañado por Carlos Barreiro, Agustín Berisso y Jose Burgos. En el VAR estará Leodan Gonzalez junto a Jonathan Fuentes.

El granate llegó a esta instancia tras vencer por penales a Central Córdoba, luego de que cada uno ganara en su casa por la mínima diferencia. El elenco brasilero por su parte, superó con un global de 4 a 1 al América de Cali (2-1 en Colombia y 2-0 en Brasil).

Miércoles 17 de setiembre

  • 19:00 - Bolivar vs Atlético Mineiro (Hernando Siles de La Paz)
  • 21:30 - Independiente del Valle vs Once Caldas (Estadio Banco Guayaquil)

Jueves 18 de setiembre

  • 21:30 - Alianza Lima vs Universidad de Chile (Estadio Alejandro Villanueva)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar