Vuelve a rodar: este martes comienzan los cuartos de Libertadores y Sudamericana

Los otros partidos

Miércoles 17 de setiembre

21:30 - River Plate vs Palmeira (Estadio Monumental)

Jueves 18 de setiembre

19:00 - Liga de Quito vs San Pablo (Estadio Rodrigo Paz Delgado)

21:30 - Flamengo vs Estudiantes (Estadio Maracaná)

Sudamericana

Por la Copa Sudamericana, también habrá fútbol este martes, en el que Lanús estará recibiendo desde las 21:30 a Fluminense en el Estadio La Fortaleza. Para este encuentro habrá terna uruguaya que será encabezada por Gustavo Tejera acompañado por Carlos Barreiro, Agustín Berisso y Jose Burgos. En el VAR estará Leodan Gonzalez junto a Jonathan Fuentes.

El granate llegó a esta instancia tras vencer por penales a Central Córdoba, luego de que cada uno ganara en su casa por la mínima diferencia. El elenco brasilero por su parte, superó con un global de 4 a 1 al América de Cali (2-1 en Colombia y 2-0 en Brasil).

Miércoles 17 de setiembre

19:00 - Bolivar vs Atlético Mineiro (Hernando Siles de La Paz)

21:30 - Independiente del Valle vs Once Caldas (Estadio Banco Guayaquil)

Jueves 18 de setiembre