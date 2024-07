Recoba en el vestuario de Nacional-Fénix: ¿muchachos me quieren echar?

En otro contexto sospecharías dijo otro de los periodistas y Recoba expresó “claro seguro”.

“Mira que en su momento hasta dude en hacer cambios en el entretiempo porque saque a cuatro, pero fui injusto con los otros siete. Eso es una mala noche”.

Recoba también habló del impacto de su salida

“Mi hijo Jeremia tomó mal mi salida de Nacional. Es difícil separar la felicidad de entrenador a la de padre. Cuando hizo su primer gol si estaba en la tribuna lo hubiera gritado” afirmó.

El ídolo de los tricolores contó que el impacto no solo fue con su hijo sino que además “varios chicos se sintieron afectados. Me sentí y me siento parte del club. Pero el resultado marca el destino y se dio mi salida. Me vi reflejado en otros compañeros que tuve en este camino cuando estaba en tercera división” destacó el exentrenador de Nacional en el citado medio.