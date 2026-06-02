¿Qué dejó la tercera del Intermedio? Deportivo Maldonado líder y gran entrevero en el descensoo

En la serie B, es Deportivo Maldonado quien está en el primer lugar con siete puntos, uno más que MC Torque y Nacional. Un escalón por debajo aparece Wanderers.
Hablando del bohemio, los resultados de este fin de semana definitivamente entreveraron los promedios. Progreso le dio un fuerte revés a Danubio (que está sumamente complicado), mientras que los del Prado golearon a Juventud y el sueño de la permanencia es cada vez mayor.
Lo que dejó la fecha 3 del Intermedio
Resultados
- Cerro Largo 2-0 Cerro
- Racing 0-0 Defensor Sporting
- Danubio 1-2 Progreso
- Albion 1-2 MC Torque
- Juventud 2-5 Wanderers
- Deportivo Maldonado 3-0 Nacional
- Boston River 0-1 Liverpool
- Peñarol 0-1 Central Español
Posiciones Intermedio
Serie A
- Cerro Largo - 6
- Peñarol - 6
- Central Español - 6
- Racing - 5
- Liverpool - 4
- Boston River - 3
- Cerro - 3
- Defensor Sporting - 1
Serie B
- Deportivo Maldonado - 7
- MC Torque - 6
- Nacional - 6
- Wanderers - 5
- Juventud - 3
- Progreso - 3
- Albion - 1
- Danubio - 0
Tabla Anual
- Deportivo Maldonado - 36
- Racing - 36
- Peñarol - 33
- Central Español - 30
- Albion - 29
- MC Torque - 29
- Nacional - 28
- Wanderers - 25
- Liverpool - 24
- Cerro Largo - 23
- Defensor Sporting - 21
- Boston River - 20
- Juventud - 18
- Danubio - 18
- Progreso - 13
- Cerro - 13
Descenso: Progreso 0.945 (52 pts), Wanderers 1.018 (56 pts), Cerro 1.073 (59 pts), Danubio 1.130 (61 pts), Cerro Largo 1.309 (72 pts).