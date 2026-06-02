¿Qué dejó la tercera del Intermedio? Deportivo Maldonado líder y gran entrevero en el descensoo

En la serie B, es Deportivo Maldonado quien está en el primer lugar con siete puntos, uno más que MC Torque y Nacional. Un escalón por debajo aparece Wanderers.

Hablando del bohemio, los resultados de este fin de semana definitivamente entreveraron los promedios. Progreso le dio un fuerte revés a Danubio (que está sumamente complicado), mientras que los del Prado golearon a Juventud y el sueño de la permanencia es cada vez mayor.

Lo que dejó la fecha 3 del Intermedio

Resultados

Cerro Largo 2-0 Cerro

Racing 0-0 Defensor Sporting

Danubio 1-2 Progreso

Albion 1-2 MC Torque

Juventud 2-5 Wanderers

Deportivo Maldonado 3-0 Nacional

Boston River 0-1 Liverpool

Peñarol 0-1 Central Español

Posiciones Intermedio

Serie A

Cerro Largo - 6 Peñarol - 6 Central Español - 6 Racing - 5 Liverpool - 4 Boston River - 3 Cerro - 3 Defensor Sporting - 1

Serie B

Deportivo Maldonado - 7 MC Torque - 6 Nacional - 6 Wanderers - 5 Juventud - 3 Progreso - 3 Albion - 1 Danubio - 0

Tabla Anual

Deportivo Maldonado - 36 Racing - 36 Peñarol - 33 Central Español - 30 Albion - 29 MC Torque - 29 Nacional - 28 Wanderers - 25 Liverpool - 24 Cerro Largo - 23 Defensor Sporting - 21 Boston River - 20 Juventud - 18 Danubio - 18 Progreso - 13 Cerro - 13

Descenso: Progreso 0.945 (52 pts), Wanderers 1.018 (56 pts), Cerro 1.073 (59 pts), Danubio 1.130 (61 pts), Cerro Largo 1.309 (72 pts).