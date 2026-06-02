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pasando en limpio

¿Qué dejó la tercera del Intermedio? Deportivo Maldonado líder y gran entrevero en el descensoo

El elenco fernandino igualó la línea de Racing en la Anual, además de liderar en solitario su serie del Torneo Intermedio.

Lo que dejó la tercera fecha del Intermedio.&nbsp;

Lo que dejó la tercera fecha del Intermedio. 

 Dante Fernández / FocoUy
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En cuanto a la tabla acumulada, Racing igualó sin goles ante Defensor Sporting, y con la goleada frente a Nacional, Deportivo Maldonado igualó al cervecero en lo más alto de la Anual. Peñarol podría haberse sumado a esta lista, pero quedó a tres unidades tras la derrota.

Al hacer referencia al torneo intermedio, el carbonero junto a Central Español y Cerro Largo lideran con seis puntos, uno más que Racing. La victoria de Liverpool lo catapulta en la serie y queda entreverado.

En la serie B, es Deportivo Maldonado quien está en el primer lugar con siete puntos, uno más que MC Torque y Nacional. Un escalón por debajo aparece Wanderers.

Hablando del bohemio, los resultados de este fin de semana definitivamente entreveraron los promedios. Progreso le dio un fuerte revés a Danubio (que está sumamente complicado), mientras que los del Prado golearon a Juventud y el sueño de la permanencia es cada vez mayor.

Lo que dejó la fecha 3 del Intermedio

Resultados

  • Cerro Largo 2-0 Cerro
  • Racing 0-0 Defensor Sporting
  • Danubio 1-2 Progreso
  • Albion 1-2 MC Torque
  • Juventud 2-5 Wanderers
  • Deportivo Maldonado 3-0 Nacional
  • Boston River 0-1 Liverpool
  • Peñarol 0-1 Central Español

Posiciones Intermedio

Serie A

  1. Cerro Largo - 6
  2. Peñarol - 6
  3. Central Español - 6
  4. Racing - 5
  5. Liverpool - 4
  6. Boston River - 3
  7. Cerro - 3
  8. Defensor Sporting - 1

Serie B

  1. Deportivo Maldonado - 7
  2. MC Torque - 6
  3. Nacional - 6
  4. Wanderers - 5
  5. Juventud - 3
  6. Progreso - 3
  7. Albion - 1
  8. Danubio - 0

Tabla Anual

  1. Deportivo Maldonado - 36
  2. Racing - 36
  3. Peñarol - 33
  4. Central Español - 30
  5. Albion - 29
  6. MC Torque - 29
  7. Nacional - 28
  8. Wanderers - 25
  9. Liverpool - 24
  10. Cerro Largo - 23
  11. Defensor Sporting - 21
  12. Boston River - 20
  13. Juventud - 18
  14. Danubio - 18
  15. Progreso - 13
  16. Cerro - 13

Descenso: Progreso 0.945 (52 pts), Wanderers 1.018 (56 pts), Cerro 1.073 (59 pts), Danubio 1.130 (61 pts), Cerro Largo 1.309 (72 pts).

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