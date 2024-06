Recoba en la cuerda floja y la dirigencia ya maneja posibles nombres

Tras finalizar el encuentro, todos los que estábamos en zona de camarines pensábamos que este domingo se iba a tomar la decisión de la directiva de sacar al Chino, o que el entrenador presentara la renuncia, pero ninguna de las dos cosas ocurrió. Pasaron las horas y en Nacional nadie dice nada: si sigue, si no sigue, si hay respaldo, sino lo hay. Lo que podemos informar es que Recoba dice que esta situación la puede revertir y que el quiere seguir en el cargo. Varios dirigentes no tienen idea de lo que va a ocurrir con el entrenador. El tema, seguramente lo definan el presidente Alejandro Balbi y el dirigente José Decournex. Lo concreto es que este lunes a las 17 horas hay reunión de directiva y seguramente ahí se sabrá que pasará con el técnico albo.

Recoba pende de un hilo

Más allá de lo que ocurra con la resolución final de la dirigencia tricolor, el hincha presiona para que se tome la decisión de cambiar el entrenador. El tema es: ¿Si sacan a Recoba, quién viene?

Hay varios nombres arriba de la mesa pero la decisión no es sencilla. Alexander Medina era una posibilidad, pero el técnico no tendría en sus planes dirigir ahora en Uruguay. Los hinchas piden a "gritos" a Juan Ramón Carrasco, pero hay dirigentes que no están convencidos de traer a JR en un año electoral. Martín Lasarte es otro nombre que se maneja, pero el entrenador está en Europa y no hay consenso en la directiva. Otra posibilidad es la de Daniel Carreño. Un entrenador con experiencia que está en Uruguay y que podría hacerse cargo de inmediato del plantel principal. Hay más nombres en la lista, pero la última palabra la tendrá el presidente y su círculo más íntimo.