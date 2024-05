Recoba valoró el triunfo y prepara el partido clave en Paraguay

Los goles llegan desde el banco

"Los goles vienen del banco y eso es fundamental. El otro día fue ‘Didi’ Zabala, ahora lo hace Ruben Bentancourt con la asistencia de ‘Fede’ Santander. Es difícil encontrar espacios. Hoy había muy poco espacio, ellos estaban muy bien parados. Por momentos estuvimos lentos a la hora de girar rápido la pelota. Cuando lo pudimos hacer fue que se crearon algunas situaciones en el primer tiempo. Pero había que ganar. A mí me gusta ganar de otra manera, pero ganamos. Hicimos lo que teníamos que hacer, por la situación en que estamos. Hoy era importante por el resultado en sí, para no perder pisada en algo importantísimo como es el Campeonato Uruguayo, pero al mismo tiempo para reafirmar que estamos bien como equipo y como grupo".

Sobre los cambios que otra vez fueron vitales, el entreador dijo: "Ruben es un crack. Ruben es una persona que genera mucha alegría. A mí personalmente es un jugador que me gusta mucho, me transmite cosas muy buenas, sobre todo por la generosidad que tiene. Él tiene un dolor fuerte en el tobillo, lo único que le dije es ‘entrá, hacé un gol, salvame’. Yo les agradezco a todos los muchachos siempre, le agradecí a él y él me agradeció a mí. Genera sensaciones positivas. Ustedes está bien que valoren 90 minutos, pero yo valoro el día a día, la relación que tenemos con ellos, el compromiso. Estamos siempre en el debe con los jugadores. Seguramente debamos trabajar más, intentar más, pero ellos se brindan al 100%. Lo felicito. ‘Fede’ Santander lo mismo. En Paraguay puede jugar Fede o Ruben’. Gastón (González) también entró bien. Yo estoy contento con ellos, espero que ellos estén contentos conmigo"

Recoba y el balance

Recoba también hizo un pequeño balance de lo que le dejó la primer parte del año. "El camino es ese, no aflojar, mejorar. Cuando arrancamos el 5 de enero, si me decían que clasificábamos una fecha antes en la Libertadores y estamos ahí en el Campeonato Uruguay te lo firmaba. Hoy teníamos que mantener eso. Entonces estoy feliz con todo. No tenemos paz tampoco. La única paz fue después del partido de Táchira, que logramos un objetivo que nos habíamos trazado el 5 de enero. Lo lógico en el fútbol es que, bueno, clasificaste, y en la última fecha tenés la posibilidad de hacer jugar a jugadores que han jugado menos, pero tenemos esta posibilidad divina de clasificar al Mundial de Clubes, así que no hay paz, asumo que no hay paz, asumo que no hay tiempo para relajarse. Vamos como tiene que ser, yendo para adelante. A mí los jugadores me representan. A veces me puedo equivocar, pero los trato de defender y ellos me defienden en la cancha", sentenció.