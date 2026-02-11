Sanciones económicas para Nacional y Peñarol por incidentes en el clásico de la Supercopa

Para aplicar las sanciones, la AUF tomó en cuenta que ambos clubes no tienen antecedentes en esta temporada.

Denuncias por el clásico

El informe elevado a la AUF indica que la hinchada de Peñarol le lanzó una petaca que cayó cerca del golero de Nacional, Luis Mejía.

Más tarde, la barra aurinegra exhibió banderas robadas a Nacional y procedió al encendido de bengalas en la tribuna Ámsterdam. Esto provocó que el juez Esteban Ostojich suspendiera el partido al minutos 87 durante un tiempo en el que se buscó que todo volviera a la normalidad.

Desde la tribuna Olímpica se lanzó a la Ámsterdam un bolso del que se sacaron elementos prohibidos como banderas más grandes del tamaño que hoy se puede ingresar a los estadios (uno por dos metros).

A consecuencia se constató la responsabilidad objetiva de Peñarol, prevista en el artículo 5 del Código Disciplinario, y se castigó a Peñarol con una multa de 200 unidades reajustables (UR).

Por su parte, la hinchada de Nacional fue responsabilizada porque en la barra se ingresó un bolso del que se sacaron elementos prohibidos desplegándose banderas más grandes al tamaño permitidos, bengalas y humo.

El clásico se disputó en el estadio Centenario, el pasado domingo 1° de febrero.