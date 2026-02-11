Sanciones económicas para Nacional y Peñarol por incidentes en el clásico de la Supercopa

Los incidentes en el partido clásico del pasado 1 de febrero tuvieron sus consecuencias: la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sancionó a Peñarol y a Nacional por esos hechos sucedidos en la final de la Supercopa.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
De acuerdo a informado por la AUF, la sanción para los mirasoles es de 200 UR y para el tricolor de 180 UR, debido al ingreso de pirotecnia, banderas que excedían las medidas permitidas, encendido de humo y banderas del otro equipo robadas.
El monto que Peñarol deberá abonar es de $ 370.400, mientras que Nacional deberá hacerlo por $ 333.360.
Para aplicar las sanciones, la AUF tomó en cuenta que ambos clubes no tienen antecedentes en esta temporada.
Denuncias por el clásico
El informe elevado a la AUF indica que la hinchada de Peñarol le lanzó una petaca que cayó cerca del golero de Nacional, Luis Mejía.
Más tarde, la barra aurinegra exhibió banderas robadas a Nacional y procedió al encendido de bengalas en la tribuna Ámsterdam. Esto provocó que el juez Esteban Ostojich suspendiera el partido al minutos 87 durante un tiempo en el que se buscó que todo volviera a la normalidad.
Desde la tribuna Olímpica se lanzó a la Ámsterdam un bolso del que se sacaron elementos prohibidos como banderas más grandes del tamaño que hoy se puede ingresar a los estadios (uno por dos metros).
A consecuencia se constató la responsabilidad objetiva de Peñarol, prevista en el artículo 5 del Código Disciplinario, y se castigó a Peñarol con una multa de 200 unidades reajustables (UR).
Por su parte, la hinchada de Nacional fue responsabilizada porque en la barra se ingresó un bolso del que se sacaron elementos prohibidos desplegándose banderas más grandes al tamaño permitidos, bengalas y humo.
El clásico se disputó en el estadio Centenario, el pasado domingo 1° de febrero.