AUF prohibió el ingreso de "mascotas" a la cancha y Peñarol le salió al cruce

A partir de la cuarta fecha del Torneo Apertura, comenzará a regir una nueva normativa que afecta principalmente a los niños. Según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) los clubes no podrán ingresar a la cancha con las famosas "mascotas".
Según explicó la Mesa Ejecutiva a través de una carta, esta resolución se tomó en base a "los acuerdos comerciales establecidos en esta nueva etapa del fútbol uruguayo".
Por su parte, el presidente de la Mesa Ejecutiva, Álvaro Rivero, aseguró en el programa 100% Deportes de la radio Sport 890, que esta "no es una medida simpática" pero que era algo que "viene arrastrándose desde hace mucho". Agregó que el ingreso de mascotas "generaba un descontrol en el inicio del partido o situaciones ridículas como que entren adultos”.
“Había una multa para quienes no cumplían con el reglamento de las mascotas, e igualmente no lo cumplían" y sostuvo que el ingreso de un adulto con su bebé sobre los hombros en el partido entre Peñarol y MC Torque, fue "a gota que rebalsó el vaso".
La respuesta de Peñarol
Este miércoles, Peñarol emitió una comunicado en el que salió al cruce respecto a la decisión de prohibir el ingreso de mascotas a los partidos.
"Ante declaraciones vertidas en medios de comunicación que califican de 'situaciones ridículas' el ingreso de un padre con su hijo en andas a la cancha del Campeón del Siglo, el Club Atlético Peñarol desea aclarar a los medios, y a través de ellos a sus hinchas, que se trató de un padre que solicitó, minutos antes de comenzar el partido, cumplirle un sueño a su hijo, impedido de caminar y en tratamiento en Teletón", comienza el comunicado.
Cómo se ve en las imágenes difundidas por distintos medios, el niño carga con botas de yeso en ambas piernas, debido a recientes operaciones. Dado que en ese momento puntual no tenía posibilidad que ser ingresado a la cancha por otro medio y para que ningún jugador tomara tal responsabilidad sin un aviso previo, se le permitió al padre el ingreso", agrega.
"Lejos de ser una 'situación ridícula', se trató de cumplirle un sueño a un niño. Muchos más ya no tendrán esa posibilidad, a partir de las medidas adoptadas por la Asociación Uruguaya de Fútbol y que son de público conocimiento", sentencia el comunicado.