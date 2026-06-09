Requisas y deportaciones: los escándalos migratorios de EEUU que empañan el inicio del Mundial

Extensos interrogatorios: El delantero de Irak, Aymen Hussein, fue retenido e interrogado en el aeropuerto de Chicago. Después de casi siete horas se le permitió entrar al país.

Árbitros y periodistas deportados

Deportaciones a pesar de visas válidas: El reconocido árbitro somalí Omar Artán fue detenido a su llegada a Miami, donde se le negó la entrada a EEUU. En paralelo, el fotógrafo oficial de la selección de Irak, Talal Salah, también fue deportado. En ambos casos, los implicados contaban con un visado vigente.

Denegación de visados: Un gran número de periodistas iraníes y de varios países africanos han visto rechazadas sus solicitudes de visa por el Gobierno de EEUU, por lo que no podrán cubrir el torneo.

De manera similar, a 14 miembros del cuerpo técnico y administrativo de la selección de Irán les fue negada la visa de ingreso.

Además, se reporta que decenas de aficionados de Marruecos tampoco han podido obtener una visa estadounidense a pesar de haber gastado miles de dólares en boletos para partidos y reservas de hotel.