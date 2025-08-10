Imputaron por tentativa de homicidio al hincha de Nacional que tiró la bengala

La Justicia imputó este domingo por un delito de homicidio en grado de tentativa a título de dolo eventual al hincha de Nacional que lanzó una bengala náutica desde la tribuna Colombes en el clásico del pasado 6 de julio, que terminó con un policía gravemente herido. El hombre fue detenido el pasado viernes.
Se aplicó como medida cautelar prisión preventiva hasta el 1º de octubre, mientras la fiscal de Flagrancia de 15º Turno Silvia Buzó investiga el caso.
Todo sucedió el pasado 6 de julio cuando desde el sector de la hinchada de Nacional se disparó una bengala náutica que cayó en el palco alto de la tribuna América, sector asignado para los medios de comunicación. La bengala hizo blanco en la pierna de un funcionario policial.
"Si bien rige el principio de inocencia, a juicio de la Fiscalía hay evidencias contundentes de que esta persona participó en el episodio de la bengala que terminó con un policía gravemente lesionado en el último clásico disputado en el Centenario", informó en rueda de prensa el vocero de Fiscalía, Javier Benech.
Evidencia contra el hincha
A juicio de la Fiscalía de Flagrancia "hay evidencia científica suficiente" para comprobar la participación del imputado en los hechos: "Por ejemplo, se incautó una campera que tiene ADN con restos de sangre de la persona imputada con residuos de una bengala náutica".
Indicó que la Justicia compartió los riesgos procesales mencionados por Fiscalía, al entender que existen los riesgos de entorpecimiento de la investigación y de fuga.
Sobre lo primero, expresó que durante la investigación tanto la Policía como la Fiscalía tuvieron "la dificultad de que entre todos los testigos que han declarado obviamente rige una especie de omertá –silencio y lealtad– en la que no dan demasiados datos".
En segundo lugar, Benech indicó que "la fiscal mencionó que las barras pueden estar siendo financiadas en algunos casos por barras del exterior", lo cual podría llevar a una fuga del imputado.
Benech indicó que el hincha es "reincidente", ya que tiene un antecedente por una rapiña de una bandera de Peñarol.
Ministro felicita a la Policía
El ministro del Interior, Carlos Negro, felicitó el “excelente trabajo” que derivó en la imputación del presunto responsable.
“Agradecemos y felicitamos a todos los integrantes de la Policía que fueron parte de esta investigación. Seguiremos trabajando para evitar que la violencia sea parte del deporte y de nuestra sociedad”, escribió en la red social X.