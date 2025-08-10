Hacete socio para acceder a este contenido

Pit-Cnt |

Es bueno saberlo

¿Cómo será el paro del Pit-Cnt del martes 12 de agosto área por área?

La consigna del Pit-Cnt es “El pueblo primero. Más trabajo y salario: mejor Uruguay”. La concentración será a las 10:00 horas en la sede de la Udelar.

Por Redacción Caras y Caretas

La mayoría de los sindicatos del sector público y privado se sumarán este martes 12 de agosto al paro general convocado por el Pit-Cnt. La medida, incluirá movilizaciones en reclamo de la revisión de las pautas salariales del Gobierno, el ingreso de personal en organismos del Estado, cambios en el régimen de certificaciones médicas y la defensa del salario real, en el marco de la consigna central: “El pueblo primero. Más trabajo y salario: mejor Uruguay”.

La concentración central será a las 10:00 horas en la sede de la Universidad de la República (Udelar). La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) apoyará las reivindicaciones, pero no se plegará al paro.

En Salud Pública (Asse) funcionarán guardias gremiales para urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y personas internadas. Inau, Inisa y varios ministerios suspenderán la atención al público y trabajarán solo con guardias.

Entre los sindicatos que pararán durante toda la jornada están Ades, Fenapes, Adur, Afutu, Fancap, Sutel, Aute, Atss, Aebu, Sintep.

El Sunca, Fuecys y Supra realizarán un paro parcial con movilización de 9:00 a 13:00 horas.

Afectación del paro área por área

Salud Pública (ASSE): Todos los servicios a nivel nacional estarán afectados. Solo habrá guardias gremiales para atender urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y personas internadas en los distintos centros de salud.

INAU e INISA: No funcionarán las oficinas centrales ni los servicios de atención directa en régimen parcial a niños, niñas y adolescentes. Solo habrá guardias gremiales en servicios de régimen de 24 horas.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS): Todos los servicios afectados durante la jornada.

Ministerio de Educación y Cultura (MEC): Afectación total de servicios. No se realizarán casamientos ni trámites del Registro Civil. En la Dirección Nacional de Registros se verá interrumpida la atención de compra-venta en todo el país. La Biblioteca Nacional y todos los servicios de la Dirección de Secretaría también estarán comprendidos.

SECAN (Canal 5 y radios públicas): No saldrá al aire la programación oficial.

Ministerio de Ambiente: Adhesión total al paro, con detención y distorsión de tareas.

Ministerio del Interior – Instituto Nacional de Rehabilitación: No funcionarán las oficinas. En las unidades penitenciarias se trabajará solo con guardias gremiales.

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): Se suspenderá la atención al público en todas las unidades ejecutoras. No se realizará el sorteo de Loterías y Quinielas. En la Contaduría General de la Nación y en la Auditoría General la afectación será total. En la Dirección de Aduanas solo se mantendrán guardias gremiales para servicios esenciales.

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES): Afectación total de los servicios prestados por trabajadores estatales.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP): Se verá afectada la atención al público en todas sus dependencias.

Pasos de frontera, puertos y aeropuertos: Los servicios del MGAP, MTOP, MEF y MI en estos puntos se verán resentidos.

Ministerio de Defensa Nacional: En los diques del Estado solo funcionarán con guardia gremial la sala de bombas y la puerta de Magua.

Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM): Todos los servicios de atención al público y trámites quedarán resentidos.

Fiscalía General de la Nación: Afectación total de servicios, incluyendo la toma de denuncias. En casos de urgencia, las denuncias deberán realizarse en la Seccional Policial más cercana.

Dirección Nacional de Meteorología: Solo funcionarán guardias gremiales para servicios aeronáuticos y alertas meteorológicas.

En otros ministerios, servicios descentralizados y unidades reguladoras, la afectación de los servicios será durante toda la jornada.

