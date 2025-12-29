Rompiendo récords: FIFA confirmó histórica demanda de entradas para el Mundial

La fiebre por el Mundial 2026 ya se empieza a palpitar en los hinchas. Una vez conocidos los cruces de las selecciones se abrió la solicitud de entradas para los diferentes encuentros. Según informó la FIFA, esta demanda batió récords con más de 150 millones de entradas pedidas.
"Este Mundial promete ser el mayor y más inclusivo espectáculo del planeta, con más de 150 millones de solicitudes de entradas recibidas en los 15 primeros días, lo que significa que esta edición tiene una demanda 30 veces mayor a la oferta de entradas: una muestra del increíble interés que ha despertado entre los aficionados de más de 200 países", sostuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Agregó que "esta abrumadora respuesta de los seguidores refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol. No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes por la unidad y el mejor fútbol".
El Mundial 2026 se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio. De la cita mundialista participarán 48 selecciones.
La venta de entradas para el Mundial
Hasta el martes 13 de enero, aquellos que quieran asistir a los partidos del Mundial podrán inscribirse al proceso de selección aleatoria. El mismo se realiza a través de la página web FIFA.com/ticktes en dónde también podrán acceder a más información.
La FIFA explicó que "tras el cierre de la fase actual, se celebrará un sorteo que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los aficionados. Los que no tengan suerte en el sorteo tendrán otra oportunidad de obtener entradas en las siguientes fases, a medida que se pongan a la venta más localidades".