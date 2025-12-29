Rompiendo récords: FIFA confirmó histórica demanda de entradas para el Mundial

El Mundial 2026 se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio. De la cita mundialista participarán 48 selecciones.

La venta de entradas para el Mundial

Hasta el martes 13 de enero, aquellos que quieran asistir a los partidos del Mundial podrán inscribirse al proceso de selección aleatoria. El mismo se realiza a través de la página web FIFA.com/ticktes en dónde también podrán acceder a más información.

La FIFA explicó que "tras el cierre de la fase actual, se celebrará un sorteo que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los aficionados. Los que no tengan suerte en el sorteo tendrán otra oportunidad de obtener entradas en las siguientes fases, a medida que se pongan a la venta más localidades".