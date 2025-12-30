Inauguraron el mirador Terraza de Atlántida frente a la Playa Mansa

Un espacio pensado para disfrutar

La terraza incorpora juegos infantiles modernos y seguros, áreas de descanso y una gran hamaca que ya se perfila como escenografía favorita para selfies y fotografías. El diseño estuvo a cargo de la Dirección General de Espacios Públicos, en coordinación con la Dirección de Turismo y el Municipio de Atlántida, con el objetivo de crear un entorno pensado para el disfrute de niñas, niños, familias y visitantes.

La inversión total rondó los $ 1.700.000: $ 1.500.000 fueron aportados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mientras que los $ 200.000 restantes correspondieron al Gobierno de Canelones.

Recuperar lo que estaba en desuso

Durante el acto, el intendente Francisco Legnani destacó el valor simbólico de transformar un espacio abandonado en un punto de encuentro ciudadano. “Los lugares en desuso generan tristeza; hoy esa oscuridad ya no está y tenemos un espacio hermoso”, afirmó.

El alcalde Ernesto Capano recordó que el viejo parador se había convertido en un sitio peligroso y llamó a cuidar la nueva terraza: “Tiene que ser un lugar sagrado, para disfrutarlo y amarlo”. Vecinas y vecinos celebraron la recuperación del predio, coincidiendo en que la Terraza de Atlántida ya se proyecta como un nuevo emblema de la ciudad.