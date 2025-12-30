La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) realiza este martes una jornada de paralización y movilización en la banca oficial, en el marco de una etapa de negociación por la renovación del convenio colectivo. La medida afectó a todas las dependencias de Montevideo y se resolvió luego de que la asamblea del sector rechazara un preacuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo.
Movilización
Paralización de la banca oficial: "El preacuerdo fue insuficiente y AEBU seguirá negociando"
