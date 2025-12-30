Paralización de la banca oficial: "El preacuerdo fue insuficiente y AEBU seguirá negociando"

Consultado sobre la distancia entre las partes, Legaspi remarcó que la prioridad del sindicato pasa por aspectos centrales del convenio. “La asamblea se manifestó que el preacuerdo firmado era insuficiente y ahora se va a apostar a trabajar sobre temas importantes como el salario, la no pérdida salarial y la reposición de vacantes”, afirmó.

Reclamos históricos

Además, subrayó que la plataforma sindical incluye la defensa de las empresas públicas frente a procesos de privatización, la protección de la Caja Bancaria y la incorporación del descanso del Banco de Seguros del Estado bajo el régimen 4 y 2, un reclamo histórico del gremio.

En relación a la falta de personal, Legaspi detalló que el proceso de eliminación de vacantes, profundizado a partir de 2017, significó la pérdida de alrededor de mil puestos de trabajo, con un impacto particular en 2019, cuando se eliminaron la totalidad de las vacantes existentes.