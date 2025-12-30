Hacete socio para acceder a este contenido

Movilización

Paralización de la banca oficial: "El preacuerdo fue insuficiente y AEBU seguirá negociando"

Jornada de paralización y movilización en la banca oficial, Legaspi afirmó que el preacuerdo fue insuficiente y que AEBU seguirá negociando.

AEBU se moviliza por la banca oficial.

Por Redacción Caras y Caretas

La Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) realiza este martes una jornada de paralización y movilización en la banca oficial, en el marco de una etapa de negociación por la renovación del convenio colectivo. La medida afectó a todas las dependencias de Montevideo y se resolvió luego de que la asamblea del sector rechazara un preacuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo.

En declaraciones a la prensa, Álvaro Legaspi, integrante de la directiva del sector banca oficial de AEBU, explicó que la asamblea consideró insuficientes los términos del entendimiento inicial y mandató a la conducción sindical a continuar las negociaciones. “Ayer la asamblea del sector banca pública rechazó los términos de lo que se había conversado inicialmente y encomendó a la directiva a seguir negociando”, señaló.

Intercambio en el Ministerio de Trabajo

Legaspi indicó que, como parte de ese proceso, se desarrollan instancias de intercambio en el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de destrabar la situación. En ese marco, el sindicato inició un paro a partir de las 9 de la mañana, que culminó con una instancia informativa para los afiliados, tras la cual se comunicarán las resoluciones y se definirá la reanudación de las tareas.

Consultado sobre la distancia entre las partes, Legaspi remarcó que la prioridad del sindicato pasa por aspectos centrales del convenio. “La asamblea se manifestó que el preacuerdo firmado era insuficiente y ahora se va a apostar a trabajar sobre temas importantes como el salario, la no pérdida salarial y la reposición de vacantes”, afirmó.

Reclamos históricos

Además, subrayó que la plataforma sindical incluye la defensa de las empresas públicas frente a procesos de privatización, la protección de la Caja Bancaria y la incorporación del descanso del Banco de Seguros del Estado bajo el régimen 4 y 2, un reclamo histórico del gremio.

En relación a la falta de personal, Legaspi detalló que el proceso de eliminación de vacantes, profundizado a partir de 2017, significó la pérdida de alrededor de mil puestos de trabajo, con un impacto particular en 2019, cuando se eliminaron la totalidad de las vacantes existentes.

