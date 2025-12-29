Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Abel Hernández | Peñarol | Campeonato Uruguayo

No costó convencerlo

Abel Hernández: el número que usará en Peñarol y como Liverpool "me salvó la carrera"

Liverpool "me abrió las puertas en un momento muy complicado, en el que pensaba hasta en dejar de jugar", sostuvo La Joya.

Abel Hernández vuelve a Peñarol.

Abel Hernández vuelve a Peñarol.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Abel Hernández regresará a Peñarol para afrontar lo que será la próxima temporada del Campeonato Uruguayo. El delantero, quien hizo un gran año en Liverpool, habló públicamente después de haber llegado a un acuerdo con el equipo dirigido por Diego Aguirre.

"Liverpool me salvó la carrera. Me abrió las puertas en un momento muy complicado, en el que pensaba hasta en dejar de jugar. Conocí gente muy buena que me ayudó y me voy queriendo mucho al club", aseguró el delantero en una entrevista brindada al programa La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

Hernández reveló que lograron el acuerdo con el carbonero luego de una llamada "breve" con Diego Aguirre. "No teníamos muchas cosas para decirnos. Los dos amamos a Peñarol y nos pusimos de acuerdo muy rápidamente" y valoró que "la llamada del entrenador siempre es importante".

La Joya adelantó que en esta nueva etapa en Peñarol, utilizará la camiseta número 11 y explicó que este "fue el primer número que usé cuando llegué de Central Español y quedé libre". Sostuvo que su objetivo es "disfrutar este momento, volver y que mis hijos puedan vivir el mundo Peñarol, ya que son hinchas, pero no tuvieron tanto la chance de disfrutarlo".

"Lo tengo atomizado a Vallejo"

Una de las novelas de este mercado de pases, es la posible llegada de Nicolás Vallejo a Peñarol. El futbolista argentino, dejó Independiente para ser nuevo jugador del León de México. Desde el carbonero, aseguran que el club mexicano lo cederá.

"Lo tengo atomizado a Nicolás Vallejo. Hace varios días no me responde pero me dijo que iba a llegar a León y recién después iba a ver que hacía. Ojalá pueda venir a Peñarol porque es flor de jugador", sostuvo Hernández.

El nuevo futbolista de Peñarol, calificó al jugador argentino como "el mejor socio de mi carrera", quien le brindó nueve asistencias en el Clausura. "Rompió todos los récords", aseguró Hernández.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar