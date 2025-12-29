Abel Hernández: el número que usará en Peñarol y como Liverpool "me salvó la carrera"

La Joya adelantó que en esta nueva etapa en Peñarol, utilizará la camiseta número 11 y explicó que este "fue el primer número que usé cuando llegué de Central Español y quedé libre". Sostuvo que su objetivo es "disfrutar este momento, volver y que mis hijos puedan vivir el mundo Peñarol, ya que son hinchas, pero no tuvieron tanto la chance de disfrutarlo".

"Lo tengo atomizado a Vallejo"

Una de las novelas de este mercado de pases, es la posible llegada de Nicolás Vallejo a Peñarol. El futbolista argentino, dejó Independiente para ser nuevo jugador del León de México. Desde el carbonero, aseguran que el club mexicano lo cederá.

"Lo tengo atomizado a Nicolás Vallejo. Hace varios días no me responde pero me dijo que iba a llegar a León y recién después iba a ver que hacía. Ojalá pueda venir a Peñarol porque es flor de jugador", sostuvo Hernández.

El nuevo futbolista de Peñarol, calificó al jugador argentino como "el mejor socio de mi carrera", quien le brindó nueve asistencias en el Clausura. "Rompió todos los récords", aseguró Hernández.