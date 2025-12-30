Dos hombres fueron condenados por robar una moto de agua a Matías Valdez

En pocas horas, la Policía de Maldonado halló la moto de agua hurtada

En el marco del operativo, se identificó una vivienda ubicada en calle Gregorio Sanabria, del barrio San Antonio (Maldonado), donde visualizaron en el interior del patio una moto de agua de similares características a la denunciada por Valdez, además de un vehículo estacionado en la calle que fue utilizado para el robo.

En el lugar fue detenido Gianni Gustavo Lucas Rosas, de 29 años (poseedor de antecedentes penales) quien se dirigía hacia el vehículo. El hombre fue derivado a dependencia policial, mientras se continuaba con la investigación.

En ese sentido, sobre la madrugada del domingo 28 de diciembre, se observó salir de la vivienda a otro hombre mayor de edad, identificado como A.F.G.V., de 21 años, sin antecedentes penales, quien también fue derivado a la dependencia policial.

En horas de la mañana, con el permiso de la propietaria, se dispuso el allanamiento de la vivienda y se constató que la moto de agua era la denunciada por el cantante.

Las condenas a los ladrones

Posteriormente, el caso quedó en manos de la fiscal de 3º Turno, quien dispuso diversas diligencias y la conducción de ambos indagados a su despacho para tomarles declaración.

Finalizadas las instancias en Fiscalía, el lunes 29 de diciembre se celebró una audiencia en la sede del juzgado letrado de 4° turno de Maldonado, donde se dispuso la condena de Gianni Gustavo Lucas Rosas, como autor penalmente responsable de la comisión de un delito de hurto especialmente agravado, a cumplir una pena de dieciséis meses de prisión efectiva.

También fue condenado A.F.G.V., como coautor penalmente responsable de la comisión de un delito de hurto especialmente agravado, a cumplir la pena de doce meses de prisión, la que será cumplida en un régimen de libertad a prueba con las siguientes obligaciones: residir en un lugar determinado donde sea posible el control por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), someterse a la orientación y vigilancia de la Dinama, la obligación de presentarse una vez por semana a la seccional policial más cercana a su domicilio, prestar servicios comunitarios en un régimen de una vez por semana, dos horas diarias (por el plazo legal de diez meses).