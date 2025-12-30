Gobierno definió baja en los precios de los combustibles.

El Poder Ejecutivo firmó el decreto que establece los precios de los combustibles que regirán a partir del 1º de enero de 2026. El documento, emitido el 26 de diciembre de este año, confirma una reducción en el costo de las naftas y el gasoil, mientras que el supergás mantiene su valor actual.
Los nuevos valores máximos de venta al público son:
Nafta Súper 95: $77,79 por litro (baja $0,23).
Nafta Premium 97: $80,30 por litro (baja $0,18).
Gas Oil 50S: $48,90 por litro (baja $0,87).
Gas Oil 10S: $55,90 por litro (baja $0,87).
Supergás: $88,46 por kilogramo.
La medida lleva la firma del presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a los ministros Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) y Gabriel Oddone (Economía y Finanzas).