Política precio | gobierno | Decreto

números

Gobierno definió baja en los precios de los combustibles

El decreto firmado por Yamandú Orsi establece rebajas en naftas y gasoil desde el 1 de enero de 2026, mientras que el supergás mantiene su precio.

 Gastón Britos / FocoUy
Los nuevos valores máximos de venta al público son:

Nafta Súper 95: $77,79 por litro (baja $0,23).

Nafta Premium 97: $80,30 por litro (baja $0,18).

Gas Oil 50S: $48,90 por litro (baja $0,87).

Gas Oil 10S: $55,90 por litro (baja $0,87).

Supergás: $88,46 por kilogramo.

La medida lleva la firma del presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a los ministros Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) y Gabriel Oddone (Economía y Finanzas).

Decreto que establece la baja de los precios de los combustibles:

miem_107

