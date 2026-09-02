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Política medicina | estudiantes | paro

Respuesta colectiva

Estudiantes de Medicina realizan paro de 24 horas tras el intento de femicidio de una alumna en la facultad

Estudiantes de Medicina paran 24 horas y se movilizan tras el intento de femicidio contra una alumna en un anexo de la facultad.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) declaró un paro estudiantil de 24 horas para este miércoles 2 de setiembre, acompañado de una movilización a las 17:00 horas, tras el intento de femicidio sufrido por una alumna dentro de un edificio anexo del centro universitario. El agresor, también estudiante de la institución, la atacó en la tarde del martes durante una conversación y fue detenido de inmediato por las autoridades.

Reclamo de medidas institucionales de seguridad

Tras la suspensión de clases decretada tras el ataque, el gremio estudiantil realizó una asamblea extraordinaria donde emitió un comunicado expresando su rechazo categórico a lo sucedido y cuestionando la falta de protocolos preventivos:

"Esto pone de manifiesto de la manera más cruel la falta de ambientes seguros para poder ingresar, mantener y disfrutar nuestra formación. Hoy más que nunca queda en evidencia que la institución falló en proteger a una compañera. La respuesta institucional no puede llegar una vez ocurrido el daño".

Jornada de protesta y movilización

Desde el colectivo estudiantil hicieron un llamado a la acción colectiva bajo la consigna de "no ser indiferentes" y no retomar la actividad académica con normalidad. Durante la tarde del miércoles, los alumnos realizarán intervenciones con pasacalles y pancartas en el predio de la facultad antes de la concentración central.

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