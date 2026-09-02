La Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) declaró un paro estudiantil de 24 horas para este miércoles 2 de setiembre, acompañado de una movilización a las 17:00 horas, tras el intento de femicidio sufrido por una alumna dentro de un edificio anexo del centro universitario. El agresor, también estudiante de la institución, la atacó en la tarde del martes durante una conversación y fue detenido de inmediato por las autoridades.
Respuesta colectiva
Estudiantes de Medicina realizan paro de 24 horas tras el intento de femicidio de una alumna en la facultad
Estudiantes de Medicina paran 24 horas y se movilizan tras el intento de femicidio contra una alumna en un anexo de la facultad.