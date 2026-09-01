Informe del Área de Seguridad de AUF compromete a Peñarol

El informe denuncia que en un puesto destinado a la venta de merchandising de Peñarol, se encontraban a la venta pasamontañas, artículo prohibido en los escenarios del fútbol.

Además, señala la colocación de banderas que excedían el máximo permitido sobre el alambrado, banderas con astas y la identificación de hinchas que se subieron al alambrado, así como el lanzamiento de proyectiles a la cancha en varios momentos del encuentro.

Otro de los elementos prohibidos que según el informe del Área de Seguridad, fueron fuegos artificiales y bengalas en la Tribuna Cataldi.

Incidentes con la policía

Previo al inicio del encuentro se registraron incidentes entre parciales carboneros e integrantes de la Guardia Republicana entre las tribunas Guelfi y Damiani.

Este no fue el único momento, ya que una vez finalizado el encuentro, se produjo un intercambio entre hinchas y efectivos policiales en la tribuna Cataldi dónde los hinchas rompieron una pared para acceder a pirotecnia que utilizaron para enfrentar a la policía.

Ataúd con referencia a Nacional

Según el informe del Área de Seguridad, a las 15:00 horas identificaron que entre las tribunas Damiani y Cataldi se trasladó un "bulto de grandes dimensiones" hacia la Cataldi, el cuál se encontraba "recubierto con film plástico o material similar".

Más de una hora más tarde, a las 16:44, desde la Cataldi se exhibió este elemento que era un ataúd que tenía los colores de Nacional, una cabeza de gallina y las inscripciones de "Washi" y "Game Over".