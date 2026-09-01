Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Club Atlético Peñarol |

se enfrenta a sanciones

Informe del Área de Seguridad de AUF compromete a Peñarol

Entre los hechos, destacan los incidentes con la policía tras el clásico y la exhibición de un ataúd con los colores de Nacional y la cabeza de una gallina.

Informe de Seguridad de la AUF compromete a Peñarol.

Informe de Seguridad de la AUF compromete a Peñarol.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se encuentra analizando el informe remitido por el Área de Seguridad luego de los incidentes que se dieron entre un grupo de parciales de Peñarol y la policía, una vez finalizado el clásico.

En el informe, al cuál pudo acceder el programa Tarde de Fútbol y Caras y Caretas, se presenta un desarrollo cronológico de los incidentes que se dieron antes, durante y después del partido, y que comprometen a Peñarol.

En una lista de 25 hechos, comienza con que el ómnibus que trasladaba a Nacional rumbo al Campeón del Siglo, fue "objeto del lanzamiento de un proyectil por parte de parciales de Peñarol que se disponían a ingresar al escenario" el cuál impactó en uno de los vidrios del ómnibus.

El informe denuncia que en un puesto destinado a la venta de merchandising de Peñarol, se encontraban a la venta pasamontañas, artículo prohibido en los escenarios del fútbol.

Además, señala la colocación de banderas que excedían el máximo permitido sobre el alambrado, banderas con astas y la identificación de hinchas que se subieron al alambrado, así como el lanzamiento de proyectiles a la cancha en varios momentos del encuentro.

Otro de los elementos prohibidos que según el informe del Área de Seguridad, fueron fuegos artificiales y bengalas en la Tribuna Cataldi.

Incidentes con la policía

Previo al inicio del encuentro se registraron incidentes entre parciales carboneros e integrantes de la Guardia Republicana entre las tribunas Guelfi y Damiani.

Este no fue el único momento, ya que una vez finalizado el encuentro, se produjo un intercambio entre hinchas y efectivos policiales en la tribuna Cataldi dónde los hinchas rompieron una pared para acceder a pirotecnia que utilizaron para enfrentar a la policía.

Ataúd con referencia a Nacional

Según el informe del Área de Seguridad, a las 15:00 horas identificaron que entre las tribunas Damiani y Cataldi se trasladó un "bulto de grandes dimensiones" hacia la Cataldi, el cuál se encontraba "recubierto con film plástico o material similar".

Más de una hora más tarde, a las 16:44, desde la Cataldi se exhibió este elemento que era un ataúd que tenía los colores de Nacional, una cabeza de gallina y las inscripciones de "Washi" y "Game Over".

Temas

Te puede interesar