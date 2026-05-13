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Deportes Damiani | Club Atlético Peñarol |

Elecciones

Ruglio no seguiría y Juan Pedro Damiani aparece en el horizonte de Peñarol

El titular carbonero no buscaría un tercer mandato consecutivo y se abre un abanico de posibilidades para el acto eleccionario.

Ruglio no se presentaría a las elecciones en Peñarol y crecen las posibilidades para Juan Pedro Damiani.

Ruglio no se presentaría a las elecciones en Peñarol y crecen las posibilidades para Juan Pedro Damiani.
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Peñarol trabaja intensamente buscando su mejor versión de cara al Torneo Intermedio, el remate de la zona de grupos de la Libertadores y se proyecta para la segunda mitad del año. Más allá de los resultados deportivos, lo seguro es que a fin de año cambiará la conducción en el mirasol, ya que según se supo, el actual presidente, Ignacio Ruglio no buscará un tercer mandato consecutivo.

Según publica Referí, sin hacerlo público el titular ya se lo comunicó a su círculo más íntimo. “Quiero dedicarme a ser padre y abuelo”, explicó.

El actual presidente, que marcó una era de personalismo y reformas estructurales en la institución, y que desde el punto de vista deportivo, ganó dos títulos del Campeonato Uruguayo de cinco disputados en sus respectivos períodos (sin contar este que aún está en juego), y devolvió al club a una semifinal de Copa Libertadores junto a Diego Aguirre -a quien él contrató casi al término de su primer mandato y apostando por el segundo-, ya le comunicó a su círculo más íntimo que su etapa al frente del club tiene fecha de vencimiento.

En reiteradas comparecencias públicas, el mandamás insistió en que su decisión estaba "totalmente tomada", pero se mantuvo firme en su postura de no revelarla hasta que finalizara la participación de la selección uruguaya en el Mundial 2026. Sin embargo, la filtración de esta postura a su entorno cercano adelanta un proceso electoral que se vaticina intenso y lleno de interrogantes sobre quién recogerá el guante del oficialismo.

Damiani aparece en el horizonte

Ahora, con la confirmación de que no será candidato, se abre un tablero de ajedrez complejo. Sin su figura en las papeletas, el oficialismo deberá buscar un sucesor que logre amalgamar los votos de un sector que se ha mantenido fiel a su estilo de conducción. Mientras tanto, la oposición comienza a reordenar sus filas, entendiendo que el escenario sin el actual presidente compitiendo cambia radicalmente las proyecciones de voto.

Juan Pedro Damiani aparece como el máximo exponente a poder sucederlo en el cargo y, en ese contexto, desde marzo pasado, el expresidente ya se mueve para las elecciones, se reunió con varios referentes y mantenía diferencias grandes con Ignacio Ruglio.

Peñarol se encamina así a un fin de año de definiciones. La era Ruglio empieza a escribir sus últimos capítulos, y en diciembre hablarán las urnas para saber quién será el nuevo conductor del carbonero.

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