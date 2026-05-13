El mediocampista del Galatasaray y la selección uruguaya, Lucas Torreira, fue víctima de una agresión física y verbal este martes en un shopping del barrio de Kasimpasa, en Estambul. El incidente, ocurrido alrededor de las 19:00 horas, culminó con la detención del atacante y una denuncia penal presentada por el futbolista.
Fuera de lugar
Lucas Torreira fue agredido en un centro comercial de Estambul
El volante del Galatasaray, Lucas Torreira, sufrió lesiones leves tras ser golpeado en Estambul. El agresor, con antecedentes, ya fue detenido.