Lucas Torreira fue agredido en un centro comercial de Estambul

Estado de salud y situación judicial

Los reportes médicos oficiales confirmaron que Lucas Torreira sufrió lesiones leves, específicamente un enrojecimiento en la zona ocular izquierda (entre la ceja y el ojo). Pese al tenso momento, el jugador se encuentra fuera de peligro.

La investigación policial reveló datos sobre el agresor:

Poseía antecedentes penales previos por "lesiones intencionadas".

Tenía una orden de alejamiento vigente al momento del ataque.

Repercusión en Turquía

El episodio ha causado una gran conmoción en el ámbito deportivo turco, donde Torreira es una de las figuras más queridas y piezas clave del Galatasaray. El futbolista ya ratificó la denuncia ante las autoridades competentes, mientras que el atacante permanece bajo custodia judicial a la espera de las medidas legales correspondientes.