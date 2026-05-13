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Deportes Galatasaray | Turquía |

Fuera de lugar

Lucas Torreira fue agredido en un centro comercial de Estambul

El volante del Galatasaray, Lucas Torreira, sufrió lesiones leves tras ser golpeado en Estambul. El agresor, con antecedentes, ya fue detenido.

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Lucas Torreira 

 Foto: Uruguay
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El mediocampista del Galatasaray y la selección uruguaya, Lucas Torreira, fue víctima de una agresión física y verbal este martes en un shopping del barrio de Kasimpasa, en Estambul. El incidente, ocurrido alrededor de las 19:00 horas, culminó con la detención del atacante y una denuncia penal presentada por el futbolista.

Crónica del altercado

Torreira se encontraba en las inmediaciones de una cafetería cuando fue abordado por un hombre de 32 años, identificado por las iniciales Y.Y., quien comenzó a proferir insultos antes de golpearlo. El conductor del jugador, E.S. (39), intervino de inmediato para repeler el ataque y proteger al volante uruguayo.

Tras la agresión, el sospechoso intentó darse a la fuga en un taxi, pero fue interceptado y capturado por efectivos policiales del distrito de Beyoglu antes de lograr abandonar la zona.

Estado de salud y situación judicial

Los reportes médicos oficiales confirmaron que Lucas Torreira sufrió lesiones leves, específicamente un enrojecimiento en la zona ocular izquierda (entre la ceja y el ojo). Pese al tenso momento, el jugador se encuentra fuera de peligro.

La investigación policial reveló datos sobre el agresor:

  • Poseía antecedentes penales previos por "lesiones intencionadas".

  • Tenía una orden de alejamiento vigente al momento del ataque.

Repercusión en Turquía

El episodio ha causado una gran conmoción en el ámbito deportivo turco, donde Torreira es una de las figuras más queridas y piezas clave del Galatasaray. El futbolista ya ratificó la denuncia ante las autoridades competentes, mientras que el atacante permanece bajo custodia judicial a la espera de las medidas legales correspondientes.

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