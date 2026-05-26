Con algunos retornos, Peñarol buscará su primera victoria en la Libertadores

Si empatan, el tercero será Santa Fe y Peñarol quedará eliminado. Aguirre prepara tres importantes retornos para el partido.
Los regresos en Peñarol
En el lateral derecho estará Franco Escobar, que el domingo fue suplente contra Defensor Sporting y no entró. En la zaga retornará Lucas Ferreira que contra Corinthians, el jueves pasado por Copa Libertadores, estuvo suspendido tras acumular tres tarjetas amarillas.
En el lateral izquierdo volverá Maximiliano Olivera que este domingo estuvo suspendido por su expulsión contra Liverpool.
Están lesionados y descartados para este partido los zagueros Facundo Alvez (operado en la cadera), Nahuel Herrera (operado del hombro), Roberto Fernández (lesión muscular), Brandon Álvarez y Franco González (lesión muscular).
Aguirre espera contar con Fernández si es que el martes, en el entrenamiento de la tarde, supera las exigencias físicas.
El probable equipo de Peñarol formaría con Washington Aguerre, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eduardo Darias; Leandro Umpiérrez, Diego Laxalt, Gastón Togni; Matías Arezo.
También recuperó a Eric Remedi (fue titular ante Defensor Sporting) y Javier Cabrera, quien volvió tras ocho meses y medio de las canchas, estarán en el banco de suplentes.