Con algunos retornos, Peñarol buscará su primera victoria en la Libertadores

El aurinegro enfrentará a Independiente Santa Fe a la hora 21:30 en el Campeón del Siglo. Sin chance de alcanzar los octavos de final, el equipo de Diego Aguirre buscará un triunfo que lo haga subir al tercer puesto y que lo deposite, para la segunda mitad del año, en 16avos de final de Copa Sudamericana. El mirasol todavía no pudo ganar en esta edición de la Libertadores. Tiene tres puntos, fruto de tres empates y dos derrotas.