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Deportes Club Atlético Peñarol |

Por el premio consuelo

Con algunos retornos, Peñarol buscará su primera victoria en la Libertadores

El mirasol prepara el partido del miércoles ante Santa Fé de Bogotá en el Campeón de Siglo. Tiene que ganar para meterse en la Sudamericana.

Peñarol buscará un triunfo ante Santa Fe para llegar a la Sudamericana.

Peñarol buscará un triunfo ante Santa Fe para llegar a la Sudamericana.

 . Foto: Felipe Caicedo / VizzorImage / FocoUy
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Luego del triunfo en el Franzini Peñarol ya prepara el trascendental partido que tendrá este miércoles en el cierre del grupo E de la Copa Libertadores.

El aurinegro enfrentará a Independiente Santa Fe a la hora 21:30 en el Campeón del Siglo. Sin chance de alcanzar los octavos de final, el equipo de Diego Aguirre buscará un triunfo que lo haga subir al tercer puesto y que lo deposite, para la segunda mitad del año, en 16avos de final de Copa Sudamericana. El mirasol todavía no pudo ganar en esta edición de la Libertadores. Tiene tres puntos, fruto de tres empates y dos derrotas.

Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto, se juega la chance de pasar a octavos para lo cual necesita ganar y que Platense pierda al mismo tiempo contra Corinthians, en San Pablo.

Si empatan, el tercero será Santa Fe y Peñarol quedará eliminado. Aguirre prepara tres importantes retornos para el partido.

Los regresos en Peñarol

En el lateral derecho estará Franco Escobar, que el domingo fue suplente contra Defensor Sporting y no entró. En la zaga retornará Lucas Ferreira que contra Corinthians, el jueves pasado por Copa Libertadores, estuvo suspendido tras acumular tres tarjetas amarillas.

En el lateral izquierdo volverá Maximiliano Olivera que este domingo estuvo suspendido por su expulsión contra Liverpool.

Están lesionados y descartados para este partido los zagueros Facundo Alvez (operado en la cadera), Nahuel Herrera (operado del hombro), Roberto Fernández (lesión muscular), Brandon Álvarez y Franco González (lesión muscular).

Aguirre espera contar con Fernández si es que el martes, en el entrenamiento de la tarde, supera las exigencias físicas.

El probable equipo de Peñarol formaría con Washington Aguerre, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eduardo Darias; Leandro Umpiérrez, Diego Laxalt, Gastón Togni; Matías Arezo.

También recuperó a Eric Remedi (fue titular ante Defensor Sporting) y Javier Cabrera, quien volvió tras ocho meses y medio de las canchas, estarán en el banco de suplentes.

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