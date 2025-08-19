Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Segunda División | Central Español |

Imparable

Se acerca a primera: Albion a paso aplanador en la Segunda División

Además, Deportivo Maldonado se quedó con el partido más atractivo de la fecha. Bajó a Central Español y quedó tercero en la tabla Anual.

Bajo una lluvia torrencial, dos escenarios fueron protagonistas de los grandes e importantes triunfos de Albion y Deportivo Maldonado, en una fecha de la Segunda División que se complementará este miércoles. Los pioneros avanzan a paso arrollador y se acerca a la Primera División.

Fénix 0-3 Albion

En el Parque Capurro, el pionero pegó fuerte y goleó a Fénix para continuar como líder y seguir soñando con el regreso a la Primera División. En apenas cuatro minutos Albion liquidó las acciones con dos goles de Nahuel Roldán, mientras que en la segunda parte, Maximiliano Burruzo liquidó las acciones.

Albion llegó a 49 puntos, y le sacó diez a Tacuarembó que jugará mañana. Por otro lado, Fénix volvió a perder y la irregularidad del campeonato, lo deja alejado de la zona de los playoffs.

Central Español 0-2 Deportivo Maldonado

Era el partido de la fecha, y los fernandinos se hicieron muy fuertes como visitantes en el Parque Palermo, para sellar una victoria que lo coloca tercero en la tabla. Los dos tanto llegaron en la primera parte, gracias a las conversiones de Maximiliano Noble y Elías De León.

Deportivo Maldonado ganó el duelo directo ante el palermitano para llegar a 38 puntos y superar a Central Español en la tabla de posiciones quedando a una unidad de la zona de ascenso directo.

¿Cómo sigue la fecha de la Segunda División?

La actividad continuará este miércoles con cinco partidos

15:00 - Rampla Juniors vs Uruguay Montevideo

  • Estadio Olímpico
  • Kevin Fontes

18:00 - Atenas vs Oriental

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Felipe Vikonis

19:00 - Rentistas vs Cerrito

  • Complejo Rentistas
  • Leandro Lasso

19:30 - Tacuarembó vs Colón

  • Estadio Goyenola
  • Andrés Martínez

20:00 - Artigas vs La Luz

  • Estadio Paiva Olivera
  • Anahí Fernández

