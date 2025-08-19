Se acerca a primera: Albion a paso aplanador en la Segunda División

Albion llegó a 49 puntos, y le sacó diez a Tacuarembó que jugará mañana. Por otro lado, Fénix volvió a perder y la irregularidad del campeonato, lo deja alejado de la zona de los playoffs.
Central Español 0-2 Deportivo Maldonado
Era el partido de la fecha, y los fernandinos se hicieron muy fuertes como visitantes en el Parque Palermo, para sellar una victoria que lo coloca tercero en la tabla. Los dos tanto llegaron en la primera parte, gracias a las conversiones de Maximiliano Noble y Elías De León.
Deportivo Maldonado ganó el duelo directo ante el palermitano para llegar a 38 puntos y superar a Central Español en la tabla de posiciones quedando a una unidad de la zona de ascenso directo.
¿Cómo sigue la fecha de la Segunda División?
La actividad continuará este miércoles con cinco partidos
15:00 - Rampla Juniors vs Uruguay Montevideo
- Estadio Olímpico
- Kevin Fontes
18:00 - Atenas vs Oriental
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Felipe Vikonis
19:00 - Rentistas vs Cerrito
- Complejo Rentistas
- Leandro Lasso
19:30 - Tacuarembó vs Colón
- Estadio Goyenola
- Andrés Martínez
20:00 - Artigas vs La Luz
- Estadio Paiva Olivera
- Anahí Fernández