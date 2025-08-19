Se acerca a primera: Albion a paso aplanador en la Segunda División

Albion llegó a 49 puntos, y le sacó diez a Tacuarembó que jugará mañana. Por otro lado, Fénix volvió a perder y la irregularidad del campeonato, lo deja alejado de la zona de los playoffs.

Central Español 0-2 Deportivo Maldonado

Era el partido de la fecha, y los fernandinos se hicieron muy fuertes como visitantes en el Parque Palermo, para sellar una victoria que lo coloca tercero en la tabla. Los dos tanto llegaron en la primera parte, gracias a las conversiones de Maximiliano Noble y Elías De León.

Deportivo Maldonado ganó el duelo directo ante el palermitano para llegar a 38 puntos y superar a Central Español en la tabla de posiciones quedando a una unidad de la zona de ascenso directo.

¿Cómo sigue la fecha de la Segunda División?

La actividad continuará este miércoles con cinco partidos

15:00 - Rampla Juniors vs Uruguay Montevideo

Estadio Olímpico

Kevin Fontes

18:00 - Atenas vs Oriental

Estadio Domingo Burgueño Miguel

Felipe Vikonis

19:00 - Rentistas vs Cerrito

Complejo Rentistas

Leandro Lasso

19:30 - Tacuarembó vs Colón

Estadio Goyenola

Andrés Martínez

20:00 - Artigas vs La Luz