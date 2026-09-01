Nacional confirmó la lesión de Maxi Gómez: ¿Cuánto tiempo estará de baja?

En una semana de alegría para los tricolores luego de la victoria clásica, Nacional confirmó una mala noticia y es que Maxi Gómez sufrió una lesión que lo mantendrá al margen al menos tres semanas.
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Según informó el club esta mañana, luego de que se le hayan realizado los estudios correspondientes al goleador, se constató un esguince de rodilla grado 1, que le demandará aproximadamente un mes de recuperación.
El comunicado agrega que Maxi Gómez "ya se encuentra recuperándose" en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes.
Maxi Gómez debió abandonar el campo de juego en el partido frente a Peñarol a los 12 minutos, luego de que Lucas Ferreira cayera involuntariamente sobre la rodilla del delantero, situación que despertó todas las alarmas en filas tricolores.