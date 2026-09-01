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Deportes Nacional | Gómez |

dura baja

Nacional confirmó la lesión de Maxi Gómez: ¿Cuánto tiempo estará de baja?

El delantero de Nacional sufrió un esguince de rodilla grado 1 en el partido clásico dónde debió ser sustituido a los 12 minutos.

Nacional confirmó la lesión de Maxi Gómez.

Nacional confirmó la lesión de Maxi Gómez.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Según informó el club esta mañana, luego de que se le hayan realizado los estudios correspondientes al goleador, se constató un esguince de rodilla grado 1, que le demandará aproximadamente un mes de recuperación.

El comunicado agrega que Maxi Gómez "ya se encuentra recuperándose" en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes.

Maxi Gómez debió abandonar el campo de juego en el partido frente a Peñarol a los 12 minutos, luego de que Lucas Ferreira cayera involuntariamente sobre la rodilla del delantero, situación que despertó todas las alarmas en filas tricolores.

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