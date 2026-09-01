Consejo de Ministros: Sin cambios en el precio de combustibles y comenzó la licitación del Hospital de la Costa

Además la ministra explicó que Uruguay evalúa los costos considerando la situación internacional, y las capacidades del país, pero que gestiona los precios de combustibles de forma independiente. El Poder Ejecutivo evalúa de forma mensual, desde hace más de cinco meses, con equipos técnicos de los Ministerios de Industria, Energía y Minería, y la Economía y Finanzas, y de ANCAP, para analizar la evolución de los precios de los combustibles.

Licitación del Hospital de la Costa

Por otro lado, la ministra de Salud Pública informó de la publicación del pliego licitatorio para construir el Hospital de la Costa, en Atlántida. La obra requerirá de una inversión máxima de 36 millones de dólares.

Los planos del centro hospitalario incluyen 60 camas para cuidados moderados que se distribuyen en 30 para adultos, 10 pediátricos y 20 destinadas a salud mental. También habrán consultorios para 39 especialidades médicas, que incluyen cardiología, geriatría, neurología, oncología, psicología. Está previsto un block quirúrgico y equipamiento para realizar diagnósticos de alta resolución.

Se dispondrá de servicios de farmacia y laboratorio las 24 horas, y asistencia médica de emergencia SAME 105 para la zona. En caso de internación de alta complejidad, el Hospital de Clínicas será el centro de referencia para adultos y el Pereira Rosell para los menores.

El plan también contempla la construcción y remodelación de 16 centros de atención primaria de Canelones y la Red de Atención Primaria Metropolitana, en la zona comprendida entre el puente del arroyo Carrasco y el puente sobre el arroyo Solís Grande.

La licitación prevé la construcción y el equipamiento del centro para su funcionamiento. Está previsto que la construcción empiece en enero de 2027. El plazo máximo de ejecución es de 10 meses, por lo que la obra estará finalizada al cierre de ese año.

Resolución de arbitrajes internacionales

En otro plano el prosecretario de Presidencia ahondó sobre la situación de los arbitrajes que enfrenta el país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Los accionistas de la firma Montecon, Neltume y Atco, habían presentado un reclamo por la concesión del Puerto a Katoen Natie en la anterior administración.

El prosecretario Díaz anunció que ambos arbitrajes han avanzado en distinto grado. En el caso de Neltume, ya fue designado el tribunal arbitral, mientras que en el de Atco todavía no se concretó esa designación. En ese sentido expresó que se espera para los primeros días de setiembre una audiencia para determinar las normas que se aplican al proceso arbitral.

El jerarca remarcó que el Gobierno trabaja para definir y liquidar los dos arbitrajes a la brevedad, pero bajo la condición central de que Uruguay no asumirá compromisos ni condiciones de ningún tipo. En cualquier caso aclaró que el proceso aún no ha finalizado y que la posición del Gobierno es aceptar el desistimiento solo si se concreta sin condiciones de ningún tipo para el país.

Política aeroespacial

La ministra Cardona también comunicó que en el encuentro de jerarcas de gobierno se presentó el proyecto de ley de política aeroespacial que próximamente será remitido al Parlamento. La jerarca enfatizó la intención del gobierno de potenciar esta industria, teniendo en cuenta la infraestructura nacional en telecomunicaciones y de energía. Así como de la ubicación geográfica del país, que permite una salida a la órbita con mar al descubierto.

La iniciativa legislativa consiste en 101 artículos agrupados en cuatro capítulos, y busca establecer un marco normativo para el desarrollo de las actividades vinculadas al espacio en el país. La ministra de Industria consideró que la política espacial trasciende los aspectos vinculados a la defensa y la seguridad, y que Uruguay tiene potencial para desarrollar una nueva industria para la que existen iniciativas privadas de inversión. Esta iniciativa podría fortalecer otras industrias, generar conocimiento, empleo, ciencia e innovación.