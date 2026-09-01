La genealogía de Rada: Galeano, Borges y Lacalle Pou entre los parentescos inesperados

Ese árbol, señaló, termina siendo diverso y reúne diferentes procedencias. “No conozco a nadie que pueda decir yo tengo linajes, filiaciones todas legítimas o que desciendo de próceres. No, eso no existe. Somos todos una mezcla”.

Un Rada español y una genealogía multirracial

Yarza contó que comenzó la investigación, que le llevó unos diez días, con la expectativa de encontrar una genealogía mayoritariamente africana, teniendo en cuenta la historia familiar conocida de Rada y su identificación pública como afrodescendiente. Sin embargo, el recorrido por las fuentes mostró una composición mucho más amplia. “Esperaba encontrar una genealogía prácticamente africana, es decir, descendientes de los esclavizado de la trata transatlántica”, relató.

El investigador recordó además conversaciones que había mantenido con Jorge Bustamante antes de su fallecimiento. Según contó, Bustamante sostenía que “no hay ningún árbol en el colectivo afro que no tenga alguna rama no afro”. Yarza explicó que cuando habla de estas mezclas se refiere a muchas generaciones.

En el caso de Rada, Yarza pudo avanzar fundamentalmente por la rama paterna, correspondiente a su padre, Raúl María Rada, nacido en 1923. Sobre la madre del músico, Carmen Silva, dijo que hasta ahora cuenta con pocos datos. Señaló que tenía 20 años en 1943 y que, aunque declaraba ser oriental, todo indica que habría nacido en la zona fronteriza entre Rivera y Santana do Livramento.

“Lo que sí tengo es, basado en fuentes, por supuesto, es su genealogía paterna, es decir, de su padre Raúl María Rada, hacia atrás”, explicó.

De acuerdo a Yarza, el primer Rada que llegó aquí al Uruguay era un soldado español, integrante del regimiento de Parma, que se casó en Buenos Aires con una criolla y tuvo 12 hijos.

Se trataba de Eugenio Rada, cuyo apellido aparece registrado también como Errada, con y sin h. Yarza ubicó además una donación de un octavo de cuadra en la Ciudad Vieja, sobre la actual calle Buenos Aires, donde edificó su casa.

Uno de sus descendientes fue José Antonio Rada Bustamante, que pasó de Montevideo a San Carlos y se casó allí con María Fuentes en 1794. Esa rama permitió al investigador llegar a otros apellidos y, con ellos, a nuevas conexiones.

El vínculo con Charles Darwin

La familia Fuentes llevó la investigación hasta otro personaje histórico: Charles Darwin.

Benito Fuentes y Dominga Martínez, ambos naturales de Galicia, tuvieron una hija, María Fuentes Dutra, que se casó con José Antonio Rada. Ana María Dutra, esposa de Benito Fuentes, era portuguesa.

Pero el vínculo más llamativo apareció a través de Juan Fuentes Dutra, un integrante de esa familia que se instaló en la zona de Barriga Negra y Polanco en 1798. Allí tenía una estancia y una calera y llegó a ser alcalde de Minas.

En 1832, durante el viaje del Beagle, Darwin pasó por esa zona. Yarza recordó que el naturalista británico describió el aislamiento del lugar y su llegada a la casa de los Fuentes.

El investigador utilizó ese episodio para explicar también las formalidades sociales de la época. Cuando un forastero se aproximaba a una vivienda rural, debía detener el caballo y esperar determinadas ceremonias antes de desmontar. Darwin pasó la noche allí y dejó registrado lo que comió y las condiciones de vida de su anfitrión, a quien Yarza describió como terrateniente y propietario de esclavos.

Portugueses, gallegos y afrodescendientes

El recorrido genealógico no quedó limitado a las ramas europeas. Yarza encontró también antepasados afrodescendientes y diferentes cruces familiares.

Entre ellos mencionó a los Galloso Villasanti, cuyos integrantes eran pardos y estaban vinculados a Florida y San Ramón. Los Villasanti, explicó, eran pardos de origen paraguayo, por lo que no descartó que esa rama pueda conducir eventualmente hacia una ascendencia indígena.

También identificó a los Delgado, una familia de personas esclavizadas de “nación congo”. Uno de sus integrantes se casó con una mujer procedente de las Islas Canarias.

“Estamos hablando de una genealogía multirracial y multiétnica”, resumió Yarza.

En el árbol aparecen así portugueses, gallegos, andaluces, un italiano y distintas ramas criollas y afrodescendientes. Para el investigador, la combinación de esas procedencias permite entender la complejidad del árbol familiar de Rada.

Los parentescos con Galeano, Borges y Lacalle Pou

Una de las principales sorpresas de la investigación fueron los parentescos con figuras conocidas de la cultura y la política uruguaya.

El primero que mencionó fue Eduardo Galeano. La conexión se encuentra en José Ambrosio Castro Sóniora, un poblador que se instaló en Minas y tuvo dos matrimonios.

Galeano desciende de la primera unión, con Bernarda Buela, mientras que Rada lo hace de la segunda, con Magdalena Mateus o Mateo.

“Bueno, vamos a empezar primero por Eduardo Galeano. Que es el pariente próximo que tiene”, dijo Yarza. Según la reconstrucción realizada, el vínculo entre ambos corresponde a primos cuartos con tres generaciones de diferencia, con Galeano ubicado más abajo en la línea.

El segundo parentesco señalado fue con Jorge Luis Borges.

Yarza recordó que Borges siempre sostuvo que su madre era uruguaya y que él había sido concebido en Uruguay, en Río Negro. La conexión genealógica se remonta mucho más atrás, hasta Cristóbal Narro Carrasco e Isabel Humanes y Molina, vinculados al Buenos Aires del siglo XVII.

A partir de ese tronco común, el investigador estableció que Rada y Borges eran primos en undécimo grado, con dos generaciones de diferencia. En este caso, Borges se encontraba dos generaciones por encima de Rada.

El último parentesco presentado por Yarza fue con el expresidente Luis Alberto Lacalle Pou.

La conexión no aparece, según explicó, por la línea de Luis Alberto Lacalle Herrera, sino por su esposa, Julia Pou, a través de los Suárez y Álamo.

El tronco común se encuentra en Joaquín Suárez y su esposa, María Josefa Álamo, que se entroncan con un matrimonio de Buenos Aires formado por Antonio José Serrano y María Estefanía López y Hernández.

Rada desciende de ese mismo matrimonio por las ramas Rada y Serrano. De acuerdo con la reconstrucción de Yarza, el músico y Lacalle Pou serían primos en séptimo grado, con dos generaciones de diferencia.

El investigador también se detuvo en un dato que muestra cómo, al retroceder en el tiempo, los árboles familiares comienzan a cruzarse cada vez más. “Cuando el Uruguay nace éramos apenas 70 mil personas, entonces cuanto más hacia atrás nos vamos y en la medida en que seamos todos criollos o la inmensa mayoría de nuestro universo ancestral sea criollo y de la tierra, vamos a terminar siendo todos parientes”.

La reconstrucción de la genealogía de Rada fue realizada a partir de distintas fuentes y con la verificación de los datos encontrados inicialmente en FamilySearch. Yarza explicó que consultó esa plataforma para homenajear al músico y luego, junto con el investigador Jorge Ferreira, se dedicó a comprobar cada registro.