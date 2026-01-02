Irán advierte con una respuesta contundente ante las amenazas de intervención de Trump

Irán respondió

La respuesta de Teherán no se hizo esperar y llegó a través de Alí Shamkhani, asesor principal del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí. Shamkhani fue tajante al señalar que la seguridad nacional iraní representa una línea roja innegociable que no puede ser objeto de lo que calificó como tuits aventureros. En un mensaje cargado de simbolismo, el alto cargo advirtió que cualquier mano intervencionista que intente aprovecharse de la inestabilidad interna será cortada con una respuesta que induzca al arrepentimiento. Además, desacreditó la oferta de ayuda de Washington apelando a la memoria colectiva regional, mencionando que el pueblo iraní conoce de sobra los resultados de las intervenciones estadounidenses en países como Irak, Afganistán y la situación en Gaza.