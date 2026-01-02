La escena geopolítica entre Irán y Estados Unidos ha entrado en una fase de peligrosidad tras el cruce de amenazas directas entre la administración de Donald Trump y Teherán. El epicentro de esta nueva escalada radica en el estallido de protestas dentro de Irán, motivadas por el colapso de la moneda nacional y una situación económica que ha volcado a la población a las calles.
Escalada
Irán advierte con una respuesta contundente ante las amenazas de intervención de Trump
Trump amenazó con intervenir en asuntos internos de Irán y las autoridades persas fueron categóricas.