Escalada

Irán advierte con una respuesta contundente ante las amenazas de intervención de Trump

Trump amenazó con intervenir en asuntos internos de Irán y las autoridades persas fueron categóricas.

 Sputnik
La escena geopolítica entre Irán y Estados Unidos ha entrado en una fase de peligrosidad tras el cruce de amenazas directas entre la administración de Donald Trump y Teherán. El epicentro de esta nueva escalada radica en el estallido de protestas dentro de Irán, motivadas por el colapso de la moneda nacional y una situación económica que ha volcado a la población a las calles.

Ante este escenario, el presidente estadounidense utilizó sus redes sociales para declarar que su país está preparado y listo para actuar, asegurando que Estados Unidos acudirá al rescate de los manifestantes si el gobierno iraní recurre a la represión violenta.

Irán respondió

La respuesta de Teherán no se hizo esperar y llegó a través de Alí Shamkhani, asesor principal del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí. Shamkhani fue tajante al señalar que la seguridad nacional iraní representa una línea roja innegociable que no puede ser objeto de lo que calificó como tuits aventureros. En un mensaje cargado de simbolismo, el alto cargo advirtió que cualquier mano intervencionista que intente aprovecharse de la inestabilidad interna será cortada con una respuesta que induzca al arrepentimiento. Además, desacreditó la oferta de ayuda de Washington apelando a la memoria colectiva regional, mencionando que el pueblo iraní conoce de sobra los resultados de las intervenciones estadounidenses en países como Irak, Afganistán y la situación en Gaza.

Mientras el sector militar y el entorno del líder supremo mantienen una postura de desafío externo, el gobierno del presidente Masoud Pezeshkian intenta gestionar la crisis interna con un tono notablemente distinto. El mandatario iraní ha reconocido abiertamente que el país atraviesa su peor situación posible, con problemas acumulados que amenazan la estabilidad del sistema.

Pezeshkian invocó principios religiosos para advertir a su propio gabinete que, si no logran resolver las necesidades básicas de la población, el destino de las autoridades será el infierno.

