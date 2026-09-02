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Deportes Alonso | Club Atlético Peñarol | Mutual

no hay garantías

Alonso adelantó que el partido de Danubio ante Peñarol "seguramente" se juegue sin público

"No están dadas las condiciones para que este partido se juegue con público, lo estamos evaluando", aseguró el presidente de la AUF, Ignacio Alonso.

Peñarol ante Danubio por el Clausura.

Peñarol ante Danubio por el Clausura.

 Felipe Mereola / FocoUy
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Alonso adelantó que de cara al fin de semana, "hay medidas concretas" para tomar. En este marco, reveló que se le trasladó al presidente de Danubio que el partido ante Peñarol en Jardines del Hipódromo este sábado, "seguramente se juegue sin público por cae en un momento especial, con dos incidentes graves".

"No están dadas las condiciones para que este partido se juegue con público, lo estamos evaluando para que se tome para reflexión y además se siga estudiando caso a caso. El partido debe jugarse con las máximas garantías", subrayó.

"Evaluamos con la Mutual algunas medidas que la AUF está pensando para este contexto especial de agresiones que está sufriendo Danubio, que justo juega un partido muy especial con Peñarol, que viene de un episodio especial también, que es mucho más colectivo y no tiene que ver con los jugadores, pero sacudió a la sociedad el domingo pasado", finalizó Ignacio Alonso.

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