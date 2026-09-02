Alonso adelantó que el partido de Danubio ante Peñarol "seguramente" se juegue sin público

"Evaluamos con la Mutual algunas medidas que la AUF está pensando para este contexto especial de agresiones que está sufriendo Danubio, que justo juega un partido muy especial con Peñarol, que viene de un episodio especial también, que es mucho más colectivo y no tiene que ver con los jugadores, pero sacudió a la sociedad el domingo pasado", finalizó Ignacio Alonso.