Mientras continúa reunida la Mutual para evaluar los pasos a seguir tras los incidentes en dónde parciales de Danubio agredieron a sus futbolistas, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso (que estuvo presente en esa reunión) contó detalles de cómo puede continuar el fútbol.
no hay garantías
Alonso adelantó que el partido de Danubio ante Peñarol "seguramente" se juegue sin público
"No están dadas las condiciones para que este partido se juegue con público, lo estamos evaluando", aseguró el presidente de la AUF, Ignacio Alonso.