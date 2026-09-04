Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Clausura | Club Atlético Peñarol | Nacional

para todos los gustos

Comienza la quinta del Clausura: un partido sin público y choques claves para las tablas

MC Torque recibirá este viernes desde las 19:00 horas a Cerro Largo, partido que abrirá la quinta fecha del Clausura dónde el ciudadano buscará seguir peleando.

MC Torque ante Cerro Largo por el Clausura.

MC Torque ante Cerro Largo por el Clausura.

 DSports
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Este viernes con el choque entre MC Torque y Cerro Largo en el Estadio Charrúa, se va a estar abriendo la sexta fecha del Torneo Clausura que tiene a Liverpool como el único puntero con una mínima ventaja respecto a su perseguidor más inmediato.

Entre los encuentros destacados, el negriazul recibirá a Boston River en el Parque Viera, equipo que está a tan solo dos unidades del liderato. Es importante recordar que MC Torque que juega esta noche, es el escolta en el Clausura.

En cuanto a la tabla Anual, Racing es el líder y visitará a Cerro en el Tróccoli, mientras que sus perseguidores, Peñarol y Deportivo Maldonado chocarán ante Danubio (a puertas cerradas) y Wanderers.

Además, Nacional buscará seguir por la senda de la victoria tras el triunfó clásico, cuando reciba a Juventud. Finalmente, en un partido muy importante para la tabla de los promedios, Albion recibirá a Progreso el día lunes.

El otro partido de esta fecha será entre Defensor Sporting y Central Español, dos equipos que no atraviesan un buen momento. Los violetas tienen apenas una unidad en el Clausura mientras que los palermitanos cambiaron recientemente de entrenador.

La quinta fecha del Clausura

Viernes 4 de setiembre

19:00 - MC Torque vs Cerro Largo

  • Estadio Charrúa
  • Augusto Olmos - Daniel Rodríguez (VAR)

Sábado 5 de setiembre

15:00 - Danubio vs Peñarol

  • Jardines del Hipódromo
  • Mathías De Armas - Diego Dunajec (VAR)

18:00 - Deportivo Maldonado vs Wanderers

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Hernán Heras - Daniel Fedorczuk (VAR)

Domingo 6 de setiembre

10:00 - Cerro vs Racing

  • Estadio Tróccoli
  • Esteban Ostojich - Jonathan Fuentes (VAR)

13:00 - Central Español vs Defensor Sporting

  • Parque Palermo
  • Lucas Andrade - Christian Ferreyra (VAR)

16:30 - Nacional vs Juventud

  • Gran Parque Central
  • Andrés Matonte - Andrés Cunha (VAR)

19:30 - Liverpool vs Boston River

  • Parque Viera
  • Javier Feres - Antonio García (VAR)

Lunes 7 de setiembre

15:00 - Albion vs Progreso

  • Estadio Franzini
  • Javier Burgos - Yimmy Álvarez (VAR)

Temas

Te puede interesar