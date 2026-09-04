Comienza la quinta del Clausura: un partido sin público y choques claves para las tablas

Además, Nacional buscará seguir por la senda de la victoria tras el triunfó clásico, cuando reciba a Juventud. Finalmente, en un partido muy importante para la tabla de los promedios, Albion recibirá a Progreso el día lunes.
El otro partido de esta fecha será entre Defensor Sporting y Central Español, dos equipos que no atraviesan un buen momento. Los violetas tienen apenas una unidad en el Clausura mientras que los palermitanos cambiaron recientemente de entrenador.
La quinta fecha del Clausura
Viernes 4 de setiembre
19:00 - MC Torque vs Cerro Largo
- Estadio Charrúa
- Augusto Olmos - Daniel Rodríguez (VAR)
Sábado 5 de setiembre
15:00 - Danubio vs Peñarol
- Jardines del Hipódromo
- Mathías De Armas - Diego Dunajec (VAR)
18:00 - Deportivo Maldonado vs Wanderers
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Hernán Heras - Daniel Fedorczuk (VAR)
Domingo 6 de setiembre
10:00 - Cerro vs Racing
- Estadio Tróccoli
- Esteban Ostojich - Jonathan Fuentes (VAR)
13:00 - Central Español vs Defensor Sporting
- Parque Palermo
- Lucas Andrade - Christian Ferreyra (VAR)
16:30 - Nacional vs Juventud
- Gran Parque Central
- Andrés Matonte - Andrés Cunha (VAR)
19:30 - Liverpool vs Boston River
- Parque Viera
- Javier Feres - Antonio García (VAR)
Lunes 7 de setiembre
15:00 - Albion vs Progreso
- Estadio Franzini
- Javier Burgos - Yimmy Álvarez (VAR)